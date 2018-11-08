السيتي يقترب من دور الـ 16 والمان يقلب الطاولة على رونالدو والريال مستمر في صحوته

المصدر: وكالات

مانشستر سيتي يقسو على شاختار بسداسية

اقترب مانشستر سيتي الانجليزي من الصعود لدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي في المجموعة السادسة بفوزه الكاسح 6 / صفر على ضيفه شاختار دونتسيك الأوكراني أمس الأربعاء في الجولة الرابعة للمجموعة، التي شهدت أيضا تعادل ليون الفرنسي 2 / 2 مع ضيفه هوفنهايم الألماني.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى تسع نقاط في الصدارة، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه ليون، فيما ظل هوفنهايم في المركز الثالث بثلاث نقاط، واحتل شاختار المركز الأخير بنقطتين.

وعلى ملعب (الاتحاد)، افتتح الإسباني ديفيد سيلفا التسجيل لسيتي في الدقيقة 13، قبل أن يضيف النجم البرازيلي جابرييل جيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 24 من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الانجليزي 2 / صفر.

واصل سيتي فرض هيمنته في الشوط الثاني، بعدما أضاف رحيم ستيرلينج الهدف الثالث في الدقيقة 49، ليعود جيسوس لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الرابع لسيتي وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 72.

وسجل النجم الجزائري رياض محرز الهدف الخامس لسيتي في الدقيقة 84، قبل أن يختتم جيسوس مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السادس لسيتي وهدفه الشخصي الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لينصب نفسه بطلا للمباراة من دون منازع.

وفي المباراة الأخرى، بادر نبيل فقير بالتقدم لمصلحة ليون في الدقيقة 19، ثم أضاف تانجلي ندومبيلي الهدف الثاني في الدقيقة 28.

ورغم النقص العددي الذي عانى منه هوفنهايم عقب طرد لاعبه قاسم نوهو في الدقيقة 51 لحصوله على الإنذار الثاني، أحرز أندريه كراماريتش هدفا للفريق الألماني في الدقيقة 65، قبل أن يحرز بافيل كاديرابيك هدف التعادل القاتل في الوقت الضائع.

مانشستر يونايتد يهزم يوفنتوس في الوقت القاتل

أنعش مانشستر يونايتد الانجليزي آماله في التأهل للأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما قلب تأخره صفر / 1 أمام مضيفه يوفنتوس الإيطالي، إلى فوز مثير 2 / 1 أمس الأربعاء في الجولة الرابعة بالمجموعة الثامنة في مرحلة المجموعات بالمسابقة، التي شهدت أيضا فوز فالنسيا الإسباني 3 / 1 على ضيفه يونج بويز السويسري.

ورغم الخسارة، ظل يوفنتوس في الصدارة برصيد تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه مانشستر يونايتد، فيما احتل فالنسيا المركز الثالث برصيد خمس نقاط، وظل يونج بويز قابعا في المؤخرة بنقطة وحيدة.

وتقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ليوفنتوس في الدقيقة 65، لكن خوان ماتا أدرك التعادل ليونايتد في الدقيقة 86.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل 1 / 1، جاء الهدف الثاني ليونايتد في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع عبر النيران الصديقة، بعدما سجل أليكس ساندرو لاعب يوفنتوس هدفا بالخطأ في مرمى فريقه.

وعلى ملعب (ميستايا) افتتح سانتي مينا التسجيل لفالنسيا في الدقيقة 14، قبل أن يتعادل روجيه أسالي ليونج بويز في الدقيقة 37.

ولم يهنأ الضيوف بالتعادل كثيرا، بعدما عاد مينا لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الثاني لفالنسيا في الدقيقة 42، فيما اضاف كارلوس سولير الهدف الثالث في الدقيقة 56.

وتضاعفت معاناة يونج بويز في اللقاء بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه سيكو جونيو سانوجو في الدقيقة 77.

الريال يواصل انتصاراته مع سولاري

حافظ فريق ريال مدريد الإسباني على نتائج الجيدة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني المؤقت سانتياجو سولاري، بعدما حقق فوزا كبيرا 5 / صفر على مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي الأربعاء في الجولة الرابعة بالمجموعة السابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي شهدت أيضا فوز روما الإيطالي 2 / 1 على مضيفه سيسكا موسكو الروسي.

وارتفع رصيد الريال إلى تسع نقاط في الصدارة بفارق المواجهات المباشرة أمام أقرب ملاحقيه روما، المتساوي معه في نفس الرصيد، في حين ظل سيسكا موسكو في المركز الثالث بأربع نقاط، وقبع فيكتوريا بلزن في ذيل الترتيب بنقطة واحدة.

وافتتح المهاجم الفرنسي كريم بن زيمة التسجيل للريال في الدقيقة 21، ثم أضاف زميله البرازيلي كاسيميرو الهدف الثاني في الدقيقة 23.

وعاد بن زيمة لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الثالث للريال وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 37، ثم عزز الويلزي جاريث بيل تقدم الفريق الملكي بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، أضاف نجم الوسط الألماني توني كروس الهدف الخامس للريال في الدقيقة 67.

بتلك النتيجة، واصل الريال صحوته تحت قيادة سولاري، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي في مختلف المسابقات، مع المدرب الأرجنتيني الذي تولى المسؤولية عقب رحيل المدرب جولين لوبيتيجي مؤخرا.

وفي العاصمة الروسية موسكو، اقترب روما خطوة أخرى نحو الصعود لدور الستة عشر بفوزه 2 / 1 على مضيفه سيسكا موسكو.

تقدم روما مبكرا بهدف حمل توقيع كوستاس مانولاس في الدقيقة الرابعة، قبل أن يتعادل أرنور سيجوردسون لسيسكا في الدقيقة 51.

وأعاد لورينزو بيليجريني التقدم لروما مرة أخرى في الدقيقة 59، مستغلا النقص العددي في صفوف سيسكا، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه هوردور ماجنوسون، الذي حصل على الإنذار الثاني في الدقيقة 56.

ثنائية ليفاندوفسكي تمنح بايرن الفوز 2-صفر على أيك

أحرز المهاجم روبرت ليفاندوفسكي هدفا في كل شوط ليمنح بايرن ميونيخ الفوز 2-صفر على أيك أثينا ويضعه في صدارة المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه قبل مباراتين من النهاية.

وهز ليفاندوفسكي الشباك في الدقيقة 31 من ركلة جزاء وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 72 بلمسة مباشرة عند القائم البعيد ليعزز بايرن معنوياته قبل أن يحل ضيفا على بروسيا دورتموند متصدر الدوري الألماني يوم السبت.

ويملك بايرن، الذي عانى في الشوط الأول أمام أيك، عشر نقاط متقدما بنقطتين عن أياكس أمستردام الذي تعادل 1-1 مع مستضيفه بنفيكا.

وبدأ الفريق اليوناني المباراة بشكل أفضل ومرت الكرة بضربة رأس من فاسيليس لامروبولوس بجوار مرمى مانويل نوير بقليل في الدقيقة الخامسة.

وصمد أيك لمدة 30 دقيقة قبل أن يفتتح ليفاندوفسكي التسجيل بركلة جزاء حصل عليها.

وكاد ليون جوريتسكا أن يضاعف من تقدم بايرن بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني بضربة رأس لكن الحارس فاسيليس باركاس أبعد الكرة فوق العارضة.

وأنقذ الحارس فرصة من ليفاندوفسكي من وضع انفراد إذ ضغط بايرن بقوة من أجل الهدف الثاني وحسم المباراة.

ونجح الفريق الألماني في ذلك في الدقيقة 72 عندما أرسل يوشوا كيميش ركلة ركنية وتُرك ليفاندوفسكي بدون رقابة عند القائم البعيد ليحول الكرة بسهولة داخل المرمى.