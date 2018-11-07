أتلتيكو يعبر دورتموند وكلوب بروج يكتسح موناكو برباعية

المصدر: (د ب أ)

أرجأ فريق أتلتيكو مدريد الإسباني تأهل ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم وفاز عليه 2 / صفر الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها تواصلت معاناة فريق موناكو الفرنسي في دوري أبطال أوروبا وسقط على ملعبه ووسط جماهيره أمام ضيفه كلوب بروج البلجيكي صفر/ 4.

ورغم الخسارة ، احتفظ دورتموند بصدارة المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط بفارق الأهداف فقط عن أتلتيكو.

وكان الفوز كفيلا بضمان تأهل دورتموند إلى دور الستة عشر بصرف النظر عن نتائج الفريق في آخر جولتين من دور المجموعات.

وظل موناكو في المركز الأخير بنقطة واحدة بينما حقق كلوب بروج فوزه الأول في البطولة القارية ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث.

وعلى ملعب واندا ميتروبوليتانو سجل ساؤول نيجيز هدف التقدم لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 33 وأضاف أنطوان جريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 80.

وعلى ملعب لويس الثاني ، تقدم كلوب بروج بهدفين عن طريق هانز فاناكن، الأول جاء في الدقيقة 12 ثم الثاني في الدقيقة 17 من ضربة جزاء.

وأكد البرازيلي ويسلي موراييس تفوق كلوب بروج بهدف ثالث في الدقيقة 24 قبل أن يختتم الهولندي رود فورمير التسجيل في الدقيقة 85.

واستهل موناكو مشواره في البطولة بالخسارة أمام ضيفه أتلتيكو مدريد 1 /2 ثم سقط على ملعب بوروسيا دورتموند صفر/ 3 في المباراة الثانية قبل أن يتعادل مع كلوب بروج 1 /1 في الجولة الماضية.

وتستمر معاناة موناكو على جميع الأصعدة هذا الموسم رغم التعاقد مع المدرب الفرنسي تييري هنري الذي فشل حتى الآن في إنقاذ الفريق من كبوته.

ويحتل موناكو المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد سبع نقاط بفارق 29 نقطة عن باريس سان جيرمان المتصدر.