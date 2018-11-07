نابولي وسان جيرمان يتعادلان ليتأزم موقف المجموعة

المصدر: وكالات

سجل لورينتسو انسيني مهاجم نابولي هدفا من ركلة جزاء في الشوط الثاني ليلغي تقدم خوان بيرنات خلال تعادل صعب 1-1 مع الزائر باريس سان جيرمان الثلاثاء لتصبح كل الاحتمالات مفتوحة في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سيطر سان جيرمان في الشوط الأول ومرر كيليان مبابي الكرة إلى بيرنات ليسجل من مسافة قريبة بعد أن هرب من الرقابة قبل انتهاء الشوط الأول.

وتعادل انسيني من علامة الجزاء في الدقيقة 63 بعد أن استغل خوسيه كايخون خطأ المدافع تياجو سيلفا.

ويتساوى ليفربول ونابولي برصيد ست نقاط من أربع مباريات مقابل خمس نقاط لسان جيرمان وأربع نقاط للمتذيل رد ستار بلغراد.