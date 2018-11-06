سرقة منزل نجم برشلونة

المصدر: د ب ا

تعرض خوردي البا مدافع برشلونة الإسباني لسرقة منزله خلال تواجده في إيطاليا للمشاركة في مباراة فريقه امام إنتر ميلان وفقا لتقارير صحفية اليوم الثلاثاء.

ويلتقي برشلونة مع مضيفه إنتر ميلان الإيطالية اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "لا فانجورديا" أن مجموعة من الأشخاص تسللوا إلى داخل منزل البا وأثاروا ذعر اسرته.

وتسلل اللصوص من نافذة في الدور العلوي لمنزل اللاعب الإسباني وسرقوا الخزانة الموجودة بالداخل.

وكانت أسرة البا تتواجد بالدور السفلي في ذلك الوقت ولم يلحظوا ما يحدث داخل المنزل.