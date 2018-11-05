صلاح يتفوق على ميسي ورونالدو خارج التصنيف بقائمة أغلى اللاعبين

المصدر: البيان الالكتروني

قدم محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر مردوداً كبيرا جعله يحصد العديد من الجوائز والالقاب ، فوفق تقرير

لموقع CIES المختص بإحصائيات كرة القدم بشأن أغلى 15 لاعباً في العالم الذين يلعبون في الـ5 دوريات الأوروبية الكبرى بحسب يلاكورة.

وجاء النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، في المركز الرابع بمبلغ 173 مليون يورو، متفوقاً على ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني الذي يقع في المركز السادس بمبلغ 170.6 مليون يورو.

وشهدت قائمة الأغلى في العالم غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي.

بينما احتل كلا من كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وهاري كين لاعب توتنهام هوتسبر الإنجليزي ونيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان في المراكز الثلاثة الأولى كأغلى لاعبي العالم.

وجاءت قائمة أغلى 15 لاعباً العالم حسب موقع CIES كالتالي:

1- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) - 216.5 مليون يورو.

2- هاري كين (توتنهام هوتسبر) - 197.3 مليون يورو.

3- نيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان) - 197 مليون يورو.

4- محمد صلاح (ليفربول) - 173 مليون يورو.

5- فيليبي كوتينيو (برشلونة) - 171.3 مليون يورو.

6- ليونيل ميسي (برشلونة) - 170.6 مليون يورو.

7- رحيم ستيرلينغ (مانشستر سيتي) - 164.6 مليون يورو.

8- روميلو لوكاكو (مانشستر يونايتد) - 164.3 مليون يورو.

9- ديلي ألي (توتنهام هوتسبر) - 163.4 مليون يورو.

10- أنطوان جريزمان (أتليتكو مدريد) - 157.7 مليون يورو.

11- باولو ديبالا (يوفنتوس) - 155.6 مليون يورو.

12- كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) - 150.4 مليون يورو.

13- بول بوجبا (مانشستر يونايتد) - 130.5 مليون يورو.

14- إيدرسون مورايس (مانشستر سيتي) - 102 مليون يورو.

15- صامويل أومتيتي (برشلونة) - 99.2 مليون يورو.