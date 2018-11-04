كشف حقيقة مفاوضات ريال مدريد وصلاح

المصدر: د ب ا

كشف خوان فرنانديز المتحدث الرسمي باسم الدوري الإسباني لكرة القدم، حقيقة اهتمام فريق ريال مدريد الإسباني بالحصول على خدمات الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي.

وقال فرنانديز في تصريحات إعلامية اليوم الأحد "ما يتردد حول رغبة الريال في ضم صلاح مجرد شائعات من وسائل الإعلام فقط، لكن لا توجد أي مفاوضات رسمية حدثت من جانب مسؤولي الناديين".

وأضاف "صلاح لاعب كبير وبالتأكيد سيكون إضافة للدوري الإسباني، وأتمنى انتقاله إلى أحد أندية المسابقة".

كانت تقارير صحفية أفادت باهتمام ريال مدريد بضم الدولي المصري، الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي عام 2017، والمتوج بجائزتي هداف الدوري الانجليزي وأفضل لاعب بإنجلترا في الموسم الماضي.