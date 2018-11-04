يوفنتوس يستعد ليونايتد بثلاثية في كالياري وانتفاضة الانتر مستمرة

المصدر: (د ب أ)

عزز يوفنتوس صدارته لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه 3 / 1 على ضيفه كالياري اليوم السبت ضمن المرحلة الحادية عشرة للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز إنتر على ضيفه جنوه 5 / صفر، وتعادل فيورنتينا 1 / 1 مع ضيفه روما.

وارتفع رصيد يوفنتوس، الساعي للاحتفاظ باللقب للموسم الثامن على التوالي، إلى 31 نقطة في الصدارة، في حين تجمد رصيد كالياري عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وتقدم يوفنتوس بهدف مبكر حمل توقيع نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا بعد مرور 42 ثانية فقط على انطلاق المباراة، قبل أن يتعادل جواو بيدرو لكالياري في الدقيقة 36.

وجاء الهدف الثاني ليوفنتوس عبر النيران الصديقة، بعدما سجل فيليب براداريتش لاعب كالياري هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 38.

وأطلق النجم الكولومبي خوان كوادرادو رصاصة الرحمة على آمال كالياري في التعادل، بعدما سجل الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة 87.

ويأتي هذا الانتصار، ليمنح يوفنتوس قوة دفع جيدة قبل لقائه الهام مع ضيفه مانشستر يونايتد الانجليزي يوم الأربعاء القادم ضمن الجولة الرابعة بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وواصل إنتر انتفاضته الجامحة بالبطولة، بعدما حقق انتصاره السابع على التوالي، عقب فوزه الكبير 5 / صفر على ضيفه جنوه في وقت سابق اليوم.

ورفع إنتر رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف نابولي، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد، في حين تجمد رصيد جنوه، الذي لم يحقق أي انتصار للمباراة الخامسة على التوالي في المسابقة، عند 14 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وافتتح روبيرتو جاليارديني التسجيل لإنتر في الدقيقة 14، قبل أن يضيف زميله ماتيو بوليتانو الهدف الثاني بعدها بدقيقتين.

وواصل جاليارديني تألقه بعدما أحرز الهدف الثالث لإنتر وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 49، ثم أضاف جواو ماريو الهدف الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

واختتم رادجا ناينجولان مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس لإنتر في الدقيقة الرابعة من بدل الوقت الضائع.

وتعد هذه هي البروفة الأخيرة لإنتر قبل مواجهته المنتظرة أمام ضيفه برشلونة الإسباني يوم الثلاثاء القادم في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وواصل فيورنتنيا سلسلة تعادلاته في المسابقة، بعدما سقط في فخ التعادل للمباراة الثالثة على التوالي، إثر تعادله 1 / 1 مع ضيفه روما.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس، بفارق الأهداف أمام روما صاحب المركز السابع، المتساوي معه في نفس الرصيد.

وبادر جوردان فيرتو بالتسجيل لفيورنتينا في الدقيقة 33، قبل أن يتعادل أليساندرو فلورينزي لروما في الدقيقة 85.