برشلونة يقلب الطاولة على فايكانو ويعزز صدارته للدوري الإسباني

المصدر: (د ب أ)

عزز فريق برشلونة موقعه في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوز مثير على مضيفه رايو فايكانو 3 /2 اليوم السبت في المرحلة الحادية عشرة للمسابق

واستهل المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري مسيرته مع ريال مدريد في الدوري المحلي بفوز صعب على ضيفه بلد الوليد 2 /صفر.

وأهدر فريق أتلتيكو مدريد فرصة الصعود مؤقتا لصدارة الدوري الإسباني بعدما تعادل مع مضيفه ليجانيس 1 /1.

وفي مباراة أخرى تغلب جيرونا على مضيفه بلنسية 1/ صفر.

وعلى ملعب تيريزا ريفيرو نجح برشلونة في تحويل تأخره 1 /2 أمام فايكانو حتى الدقيقة 87 إلى فوز مثير.

وتقدم مهاجم منتخب أوروغواي لويس سواريز بهدف لبرشلونة في الدقيقة العاشرة بعدما تلقى تمريرة أمام المرمى مباشر من خوردي البا ليسدد من لمسة واحدة في الشباك.

وأدرك المهاجم الشاب خوسي أنخل بوزو التعادل لرايو فايكانو في الدقيقة 35.

وجاء الهدف الثاني لفايكانو في الدقيقة 57 بتوقيع البديل الفارو غارسيا بعد أقل من دقيقة واحدة على مشاركته، حيث أرسل أليكس مورينو عرضية من الناحية اليمنى ارتقى لها راؤول دي توماس برأسه لكن الكرة ارتطمت بالقائم ووصلت إلى غارسيا أمام المرمى مباشرة ليسدد بكل سهولة في الشباك.

وقبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة سجل الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي هدف التعادل لبرشلونة عبر تسديدة زاحفة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الأخيرة للمباراة خطف سواريز هدف الفوز القاتل لبرشلونة بعدما تلقى تمريرة سحرية أمام المرمى مباشرة من سيرجي روبرتو ليزحف على أرض الملعب ويضع الكرة بقدمه اليمنى في الشباك.

الفوز رفع رصيد برشلونة في الصدارة إلى 24 نقطة بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه اتلتيكو مدريد.

وعلى ملعب سانتياجو برنابيو، انتظر الريال حتى الدقائق العشر الاخيرة لحسم الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وتقدم الريال بهدف عكسي في الدقيقة 83 ساهم فيه البرازيلي البديل فينيسيوس جونيور ثم أضاف سيرخيو راموس الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 87.

وخاض سولاري المدرب المؤقت لريال مدريد أول مباراة له مع فريقه في المسابقة المحلية وقد أتم الخطوة الأولى من مهمته بنجاح بعد أيام قليلة من قيادة النادي الملكي للفوز على مليلية 4 /صفر في ذهاب دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا.

وحقق الريال أول فوز له في الدوري الإسباني منذ 22سبتمبر الماضي عندما تغلب على اسبانيول 1 /صفر ومنذ ذلك الحين خسر الفريق أربع مرات وتعادل مرة واحدة.

الفوز رفع رصيد الريال إلى 17 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد بلد الوليد عند 16 نقطة في المركز الثامن.

ويحل الريال ضيفا على فيكتوريا بلزن التشيكي يوم الأربعاء القادم في دوري أبطال أوروبا.

وعلى ملعب دي بوتاركي حصد اتلتيكو نقطة واحدة رفعت رصيده إلى عشرين نقطة في المركز الثاني.

كما حصد ليجانيس نقطة واحدة لكنه ظل في المركز الثالث من القاع برصيد تسع نقاط.

وتقدم المهاجم الفرنسي انطوان جريزمان بهدف لاتلتيكو في الدقيقة 69،ولكن رودريجو تارين أدرك التعادل لليجانيس قبل ثمان دقائق من نهاية المباراة.