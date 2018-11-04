هدف لاكازيت المتأخر يقود أرسنال لفرض التعادل على ليفربول

المصدر: وكالات

أحرز ألكسندر لاكازيت هدفا متأخرا ليمنح أرسنال التعادل 1-1 مع ليفربول اليوم السبت ويحرم الفريق الزائر من الانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفارق ثلاث نقاط.

وبعد شوط أول متكافئ افتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 61 عندما أبعد بيرند لينو حارس أرسنال تمريرة ساديو ماني العرضية لتصل إلى جيمس ميلنر الذي سدد بقوة في المرمى.

وكان ميلنر محظوظا بإكمال المباراة بعد اصطدام في الرأس مع زميله جو جوميز واحتاج إلى فترة طويلة للعلاج.

وهاجم أرسنال، الذي مدد سجله الخالي من الهزيمة إلى 14 مباراة بجميع المسابقات، بضراوة بحثا عن التعادل وأتى الأمر ثماره عندما هز لاكازيت الشباك في الدقيقة 82.

ودار المهاجم الفرنسي بالكرة في الناحية اليسرى ليحافظ عليها بعيدا عن متناول الحارس أليسون قبل أن يسددها بشكل رائع في الزاوية البعيدة لمرمى البرازيلي.

وقاد التعادل ليفربول لصدارة الدوري متقدما بنقطة واحدة على مانشستر سيتي حامل اللقب الذي يستضيف ساوثامبتون غدا الأحد.

واستمر أرسنال في المركز الرابع لكن توتنهام يملك فرصة دفعه للمركز الخامس لو انتصر على مستضيفه ولفرهامبتون واندرارز في وقت لاحق من اليوم السبت.