دي بروين يغيب عن «السماوي» 6 أسابيع

المصدر: Ⅶ لندن - أ ف ب

أعلن نادي مانشستر سيتي أن الإصابة في الركبة اليسرى التي تعرض لها البلجيكي كيفن دي بروين في كأس رابطة الأندية المحترفة أول من أمس، ستبعده عن الملاعب 5 أسابيع على الأقل.

وتأتي الإصابة الجديدة للاعب «السماوي» بعد أقل من أسبوعين على عودته إلى الملاعب إثر غياب امتد لنحو شهرين، بسبب إصابة تعرض لها في الركبة اليمنى.

وأورد النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني أن دي بروين «تعرض لضرر في رباط الركبة اليسرى خلال اللقاء أمام فولهام في الدور الرابع من كأس الرابطة، ولا حاجة لعملية جراحية، لكن يتوقع أن يبتعد لما بين خمسة وستة أسابيع».

من ناحية أخرى وافق رحيم سترلينغ، مهاجم مانشستر سيتي، شفهياً لتمديد عقده مع الفريق 5 أعوام تمتد إلى 2025، لقاء أجر أسبوعي يصل إلى 300 ألف جنيه استرليني (337.348 يورو)، بحسب ما ذكرت وسائل إعلامية.

وكان سترلينغ «23 عاماً» انتقل إلى مانشستر سيتي قادماً من ليفربول في 2015 وبعد الإعلان عن تجديد عقده، سيصبح سترلينغ اللاعب الإنجليزي الأعلى دخلاً بالدوري الممتاز.