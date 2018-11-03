بوفون يرشح «البارسا»و«اليوفي» للقب «الأبطال»

المصدر: ميلانو - ا ف ب

اعتبر حارس المرمى الإيطالي الأسطوري بوفون أن برشلونة «البارسا» بقيادة ميسي، ويوفنتوس «اليوفي» بقيادة رونالدو، هما أبرز مرشحين للقب الأوروبي هذا الموسم. وأكد أن فريقه باريس سان جرمان الفرنسي يحتاج إلى وقت قبل أن يصبح قادراً على إحراز لقب دوري أبطال أوروبا في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه. وقال بوفون في تصريحات لقناة «سكاي سبورتس إيطاليا»، «لتحقيق نجاحات معينة يجب أن يتوافر لنا مسار مشروع إدارة وفريق يعرف لاعبوه بعضهم البعض منذ فترة ». ويستعد الحارس المخضرم البالغ 40 عاماً، للوجود في تشكيلة فريقه للمرة الأولى على المستوى القاري، عندما يحل ضيفاً على نابولي في الجولة الرابعة .