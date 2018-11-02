خبر سار لعشاق محمد صلاح

المصدر: وكالات

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لنادى ليفربول، جاهزية النجم المصري محمد صلاح للمشاركة فى مباراة أرسنال المحدد لها غداً السبت بملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز .

ويحتل ليفربول المركز الثانى فى ترتيب الدورى الإنجليزي برصيد 26 نقطة، خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق الأهداف، بينما يحتل أرسنال المركز الرابع برصيد 22 نقطة.

وكان محمد صلاح تدرب مع نادى ليفربول مرتدياً "رابطة المعصم"، الأمر الذى أثار مخاوف جماهير "الريدز" من غياب "الفرعون المصري" عن المشاركة فى مباراة أرسنال.