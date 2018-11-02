بولت ينهي تجربته في الدوري الأسترالي بشكل فوري

المصدر: د ب ا

انهى العداء الجامايكي الشهير اوسين بولت مسيرته في ملاعب كرة القدم مبكرا وبشكل فوري.

وقرر بولت إنهاء مسيرته مع نادي سنترال كوست مارينرز المنافس بالدوري الأسترالي لكرة القدم بشكل فوري بعد فشل الطرفان في التوصل لصيغة مناسبة للتعاقد.

ويتدرب أسرع رجل في العالم مع الفريق الأسترالي منذ اغسطس الماضي.

وقال بولت في بيان نشره النادي "أود أن أشكر ملاك نادي سنترال كوست مارينرز والإدارة والجهاز الفني واللاعبين والجماهير على الترحيب بي خلال الفترة التي قضيتها هناك". وأضاف "اتمنى للنادي النجاح في الموسم الجاري".

ولم ينجح ممثلو بولت وإدارة مارينرز في التوصل لاتفاق بشأن العقد بعد الاخفاق في إيجاد شريك خارجي يساهم في راتب العداء السابق الشهير البالغ من العمر 32 عاما.

ووفقا لوكالة الأنباء الأسترالية فإن مارينرز عرض على بولت راتبا قدره 150 ألف دولار استرليني (107 الاف دولار أميركي) دون وجود ضمانات بمشاركته ولو في مباراة واحدة بالدوري الأسترالي.