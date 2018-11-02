نهائي أبطال أوروبا 2021 بين ميونيخ وبطرسبرغ

المصدر: ميونيخ - د ب أ

سيكون بإمكان بايرن ميونيخ أن ينتقم من واحدة من أكثر الخسائر المؤلمة في تاريخ النادي إذا نجح ملف المدينة في استضافة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2021.وقال كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي للنادي، أمس: «بإمكاني التأكيد أن بايرن بجانب مدينة ميونيخ سيتقدمان رسمياً بطلب لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2021».

وأضاف: «رغم الهزيمة وخيبة الأمل الكبير في الرياضة في 2012 أمام تشيلسي، سنفكر مرة أخرى بسعادة في النهائي الذي يقام على أرضنا». وخسر بايرن على ملعبه بركلات الترجيح أمام تشيلسي قبل 6 سنوات، في الوقت الذي كان يبدو فيه الفريق أنه سيصبح النادي الثالث الذي يفوز باللقب القاري على أرضه. وسيقوم الاتحاد الأوروبي بتحديد المدينة (ميونيخ وبطرسبرغ) التي ستستضيف النهائي 15 فبراير المقبل.