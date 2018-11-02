سولاري يضمّد جراح «الملكي»

المصدر: مدريد - أ ف ب

دشن المدرب المؤقت لريال مدريد، سانتياغو سولاري، مشواره مع الفريق «الملكي» بفوز سهل على مضيفه مليلية من الدرجة الثالثة 4-0، أول من أمس في ذهاب الدور الـ32 من مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم، فيما انتظر برشلونة حامل اللقب في آخر 4 سنوات حتى اللحظة الأخيرة ليهزم مضيفه كولتورال ليونيسا من الدرجة الثالثة.

وبعد يومين من إقالة مبكرة لمدربه جولن لوبيتيغي لسوء النتائج وتعيين لاعب وسطه الأرجنتيني السابق ومدرب الفريق الرديف «لا كاستيا» خلفاً له مؤقتاً، تعامل ريال بواقعية مع الفريق الواقـــــع في جيب إسباني بالمغـــرب.