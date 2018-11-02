ثنائية دياز تضع مانشستر سيتي في دور الثمانية لكأس الرابطة

المصدر: وكالات

أحرز دياز لاعب مانشستر سيتي الشاب هدفا في كل شوط ليقود فريقه حامل اللقب إلى فوز مريح 2-صفر على فولهام ويحجز مقعدا في دور الثمانية لكأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم اليوم الخميس.

وهز لاعب منتخب إسبانيا للشباب تحت 21 عاما الشباك بعد 18 دقيقة من البداية وأضاف هدفه الثاني في الدقيقة 65 ليضرب سيتي موعدا في الدور المقبل مع الفائز من ليستر سيتي وساوثامبتون في مباراتهما المقررة في 27 نوفمبر الحالي.

لكن ما أثار قلق سيتي، الذي أجرى عشرة تغييرات على الفريق الذي فاز على توتنهام هوتسبير في الدوري يوم الاثنين الماضي، كانت إصابة كيفن دي بروين الذي غادر الملعب قبل النهاية بأربع دقائق بسبب إصابة في ركبته اليسرى.

والتحم لاعب الوسط البلجيكي، العائد من الإصابة في ركبته مؤخرا، مع تيموثي فوسو منساه إلى جوار الراية الركنية وسقط لاعب فولهام بجسده بقوة على دي بروين في الدقيقة 86.