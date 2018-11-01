سجن لاعب كوستاريكي 7 سنوات لتجارته بالمخدرات

المصدر: وكالات

أدين حارس المرمى الكوستاريكي رومان أرييتا بالسجن لمدة 7 سنوات بتهمة على صلة بتجارة المخدرات.

واعتقل أرييتا (37 عاماً) في أبريل الماضي حين كان لا يزال حارساً بين صفوف سان كارلوس المحلي.

ويعود تاريخ هذه القضية لأبريل 2017 حين صادرت السلطات 910 كيلوغرامات من مخدر الكوكايين كانت في مخازن شركة تعمل في تصدير الأناناس بشمال كوستاريكا، حيث تم اعتقال شخصين.

وفي هذه الشركة التي كشفت التحقيقات أنها تصدر الكوكايين لأوروبا عبر وضعه بين شحنات الأناناس، وعثرت السلطات على الهاتف الخاص بلاعب كرة القدم الذي يبدو أنه فر من المكان حين علم بوجود الشرطة.

وبعدها بعام، اعتقل أرييتا في منزله بفضل تطور مجريات التحقيقات وجمع الأدلة والشهادات اللازمة، وأدين أمس بالسجن لمدة سبع سنوات.