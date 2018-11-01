إيقاف لاعب كوري مدى الحياة بسبب الخدمة العسكرية

المصدر: د ب ا

أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم اليوم الخميس عن إيقاف المدافع جانج هيون سو مدى الحياة عن المشاركة مع المنتخب الوطني.

وجاء قرار إيقاف جانج صاحب 58 مباراة دولية بسبب اكتشاف تزوير سجلات تتعلق بإعفائه من أداء الخدمة العسكرية.

وحصل جانج /27 عاما/ لاعب نادي طوكيو الياباني، على اعفاء من أداء الخدمة العسكرية نظرا لمساهمته في فوز المنتخب الكوري بدورة الألعاب الآسيوية في 2014.

ولكن اللوائح تنص على أنه في حال حصول أي شخص في كوريا الجنوبية على الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، فإنه يتعين على هذا الشخص قضاء 4 أسابيع في معسكر تدريبي، وأكثر من 500 ساعة في خدمة المجتمع على مدار ثلاث سنوات.

واعترف جانج بتقديم سجلات خاطئة حول تفاصيل عدد ساعات خدمة المجتمع.

وجرى تغريم جانج الذي شارك في جميع المباريات الثلاث لكوريا الجنوبية في مونديال روسيا، مبلغا قدره 30 مليون وون (26 الفا و600 دولار).