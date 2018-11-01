صعود دورتموند وشالكه وليفركوزن لدور 16 بكأس ألمانيا

المصدر: (د ب أ)

أفلت بوروسيا دورتموند من كمين ضيفه يونيون برلين، وتغلب عليه في الوقت الإضافي 3 / 2 في دور الـ32 لبطولة كأس ألمانيا لكرة القدم اليوم الأربعاء، ليظفر بورقة الترشح لدور الستة عشر للبطولة.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2 / 2، ليحتكم الفريقان إلى لعب وقت إضافي مدته نصف ساعة على شوطين، نجح من خلاله دورتموند، متصدر ترتيب الدوري الألماني (بوندسليجا) حاليا، في حسم الأمور لصالحه.

وبادر كريستيان بوليسيتش بالتسجيل لمصلحة دورتموند في الدقيقة 40، قبل أن يتعادل سيباستيان بولتير ليونيون برلين في الدقيقة 63.

وأعاد ماكسيمليان فيليب التقدم لدورتموند في الدقيقة 73، لكن بولتير واصل تألقه، بعدما أدرك التعادل لبرلين في الدقيقة 88.

وفي الوقت الإضافي، لعب النجم ماركو رويس دور المنقذ لدورتموند، بعدما أحرز الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 120 من ركلة جزاء، في الوقت الذي اضطر خلالها يونيون برلين، الذي يحتل المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية، للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 118 بعد طرد لاعبه مارفين فريدريش لحصوله على الإنذار الثاني.

على النقيض تماما، لم يجد فيردر بريمن أدنى صعوبة في التأهل لدور الستة عشر ، عقب فوزه الكبير 5 / 1 على مضيفه فلينسبورج، في حين واجه شالكه ونورمبيرج صعوبة بالغة في التأهل.

ونجح شالكه في الظفر بورقة الترشح للدور المقبل، بفوزه 6 / 5 بركلات الترجيح على مضيفه كولن، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 / 1، في حين بلغ نورمبيرج الدور ذاته بفوزه 4 / 2 بركلات الترجيح أيضا على مضيفه هانزا روستوك، بعدما تعادلا 2 / 2.

ولحق بايرليفركوزن بركب المتأهلين لدور الستة عشر بفوزه الكبير 5 / صفر على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ، كما فاز هوليستن كييل على ضيفه فرايبورج 2 / 1، ودويسبورج على مضيفه أرمينيا بيليفيلد 3 / صفر، ولايبزج على ضيفه هوفنهايم 2 / صفر.