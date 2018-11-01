أرسنال وتشيلسي وتوتنهام إلى دور الثمانية بكأس رابطة المحترفين الانجليزية

المصدر: (د ب أ)

واصلت فرق أرسنال وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير مسيرتها في بطولة كأس رابطة المحترفين الانجليزية لكرة القدم، بعدما تأهلت لدور الثمانية للمسابقة اليوم الأربعاء.

وفاز أرسنال 2 / 1 على ضيفه بلاكبول، فيما تغلب تشيلسي 3 / 2 على ضيفه ديربي كاونتي، واجتاز توتنهام عقبة مضيفه ويستهام يونايتد بفوزه 3 / 1، لتحجز بطاقات الصعود للدور المقبل.

وعلى ملعب (الإمارات)، بادر السويسري ستيفان ليشتستاينر بالتسجيل لأرسنال في الدقيقة 33، ثم أضاف زميله إيميل سميث روي الهدف الثاني في الدقيقة 50.

وقلص باودي أوكونور الفارق بتسجيله هدفا لبلاكبول في الدقيقة 65، مستغلا النقص العددي في صفوف أرسنال الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه ماثيو جندوزي في الدقيقة 56، لحصوله على الإنذار الثاني.

وتساوت الكفة بين الفريقين في الدقائق الأخيرة، عقب حصول أوكونور على البطاقة الحمراء في الدقيقة 84.

وعلى ملعب (سيجنال إيدونا بارك)، جاء الهدف الأول لتشيلسي عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل فيكابو توموري لاعب ديربي كاونتي هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الخامسة، لكن زميله جاك ماريوت أدرك التعادل للضيوف سريعا في الدقيقة التاسعة

ولم يهنأ ديربي كاونتي بالتعادل كثيرا، بعدما واصل مدافعوه ارتكاب هفواتهم الساذجة، عقب تسجيل لاعبه ريشار كيوج، هدفا عكسيا لتشيلسي في الدقيقة 21.

وأحرز مارتن واجهورن هدف التعادل لديربي كاونتي في الدقيقة 27، قبل أن يسجل النجم الإسباني سيسك فابريجاس هدف الفوز الثمين لتشيلسي في الدقيقة 41.

وتقمص النجم الكوري الجنوبي هيونج مين سون دور البطولة في مباراة فريقه توتنهام هوتسبير ومضيفه ويستهام، عقب تسجيله الهدفين الأول والثاني للضيوف في الدقيقتين 16 و54، لكن لوكاس بيريز مارتينيز قلص الفارق بتسجيله هدفا لويستهام في الدقيقة 71.

وأطلق فيرناندو يورينتي رصاصة الرحمة على آمال ويستهام في التعادل والاحتكام للوقت الإضافي، بعدما سجل الهدف الثالث لتوتنهام في الدقيقة 75.