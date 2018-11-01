ميلان يقهر جنوه في الوقت القاتل ويصعد للمربع الذهبي

المصدر: (د ب أ)

واصل ميلان زحفه نحو مراكز المقدمة في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه الصعب 2 / 1 على ضيفه جنوه اليوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى للمسابقة.

ورفع ميلان رصيده إلى 18 نقطة ليرتقي إلى المركز الرابع في ترتيب المسابقة، في حين تجمد رصيد جنوه عند 14 نقطة في المركز الحادي عشر، علما بأن هذه هي المباراة الرابعة على التوالي التي يعجز خلالها الفريق عن تحقيق أي انتصار في المسابقة.

وبادر جيسوس فيرناندو سوسو بالتسجيل مبكرا لميلان في الدقيقة الرابعة، لكن جنوه أحرز هدف التعادل عن طريق النيران الصديقة، بعدما سجل أليسيو رومانيولي لاعب ميلان هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 56.

وبينما كانت المباراة في طريقها نحو التعادل 1 / 1، نجح رومانيولي في تصحيح خطأه، بعدما أحرز هدف الفوز القاتل لميلان في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليقود الفريق اللومباردي لتحقيق انتصاره الرابع في مبارياته الخمس الأخيرة بالمسابقة.