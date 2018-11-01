فينغر يعود إلى التدريب في 2019

المصدر: لندن - أ ف ب

عبّر المدرب الفرنسي أرسين فينغر عن رغبته بالعودة إلى ملاعب كرة القدم مطلع العام 2019، من دون أن يحدد هوية النادي الذي سيشرف عليه. وترك فينغر (69 عاماً) نادي أرسنال الإنجليزي في نهاية الموسم الماضي بعد مشوار دام 22 عاماً مع فريق شمال لندن.

ورداً على سؤال لشبكة «سكاي سبورتس» حول تاريخ عودته إلى التدريب، أجاب المدرب المخضرم «مطلع العام». وتابع: «سيكون من الغريب أن أذهب إلى مكان آخر، لكن ليس بمقدوري البوح لكم (أين سأكون). سأكون في مكان ما لكن لا أعلم أين». وأردف المدرب الذي تعرض لانتقادات قبل ترك أرسنال بسبب تراجع نتائج «المدفعجية»، «ارتحت جيداً وشاهدت الكثير من كرة القدم. لدي الكثير من الذكريات وأفتقد ذلك».