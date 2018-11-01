الريال يتخطى مليلية برباعية في الظهور الأول لسولاري

المصدر: (د ب أ)

بات ريال مدريد على مشارف التأهل لدور الستة عشر لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، عقب فوزه السهل 4 / صفر على مضيفه مليلية (أحد أندية الدرجة الثالثة) اليوم الأربعاء في ذهاب دور الـ32 للمسابقة.

وأصبح يكفي الريال الخسارة بفارق ثلاثة أهداف في لقاء العودة الذي سيقام بملعبه (سانتياغو برنابيو) في الخامس من ديسمبر القادم، للصعود للدور المقبل، فيما أصبحت مهمة مليلية مستحيلة، حيث يتعين عليه الفوز بفارق يزيد عن أربعة أهداف من أجل الاستمرار في المسابقة.

وافتتح المهاجم الفرنسي كريم بنزيمه التسجيل للريال في الدقيقة 28، فيما أضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريال 2 / صفر.

وواصل الريال فرض سيطرته على مجريات الأمور في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيل ألفارو أودريوزولا وكريستو جونزاليس الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين79 والثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وشهدت المباراة الظهور الأول للأرجنتيني سانتياجو سولاري مدرب الريال المؤقت، الذي تولى قيادة الفريق خلفا للويس لوبيتيجي، الذي تمت إقالته أول أمس الاثنين عقب خسارة الفريق المذلة 1 / 5 أمام غريمه اللدود برشلونة بالدوري الإسباني يوم الأحد الماضي.

ويسعى سولاري، الذي كان يتولى تدريب فريق الشباب بالريال، لإعادة الهدوء مجددا داخل جدران النادي الملكي، الذي يعاني من سوء النتائج هذا الموسم، في ظل احتلاله المركز التاسع في ترتيب بطولة الدوري بعد مرور عشر مراحل على انطلاقها.