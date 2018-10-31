سجن نجم يوفنتوس السابق لعلاقته بالمافيا

المصدر: د ب ا

أصدرت محكمة في إيطاليا اليوم الأربعاء حكما بالسجن لمدة عامين بحق لاعب كرة القدم الإيطالي السابق فينتشينزو ياكوينتا، الذي فاز مع منتخب بلاده بكأس العالم 2006 في ألمانيا، وذلك في ختام محاكمة كبيرة للمافيا.

وأدين ياكوينتا (38 عاما) بانتهاك قوانين السلاح دعما لعصابة المافيا "ندرانجيتا"، في مسقط رأسه بإقليم كالابريا، في أقصى جنوب ايطاليا.

وذكرت صحيفة "جازيتا ديللو سبورت" الرياضية اليومية أن ياكوينتا كان يمتلك مسدسين نقلهما سراً إلى والده جوسيبي رغم الحظر المفروض على حيازته سلاحا ناريا بسبب الاشتباه في صلته بالمافيا.

وكان فينتشنزو وجيوسيبي ياكوينتا من بين 149 متهماً في محاكمة بريجيو إيميليا، وهي أكبر قضية على الإطلاق بشأن وجود مافيا "ندرانجيتا " في شمال إيطاليا.

ورأى القضاة أن جيوسيبي ياكوينتا يتمتع بعضوية كاملة في "ندرانجيتا" وحكموا عليه بالسجن لمدة 19 سنة. وخرج هو وابنه فينتشنزو من قاعة المحكمة وقد استبد بهم الغضب.

وصاح نجم كرة القدم السابق، الذي لعب لناديي يوفنتوس وأودينيزي، أمام الكاميرات: "لقد دمروا حياتي هنا".

وأضاف: "في عائلتنا، لا نعرف حتى ماذا يعني اسم ندرانجيتا .. لقد فزت بكأس العالم وأنا فخور بأنني من كالابريا. لكننا لم نفعل شيئاً لأنه ليس لنا علاقة بـندرانجيتا".