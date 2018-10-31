ميسي يفجر مفاجأة ويعود لتدريبات برشلونة

المصدر: د ب ا

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء أن نجمه وقائده، الأرجنتيني ليونيل ميسي، عاد للتدريبات داخل الملعب بعد أن حقق تطورا سريعا في تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا في مرفق الذراع.

وأصيب ميسي بكسر في ذراعه الأيمن في 20 اكتوبر الجاري خلال مباراة برشلونة أمام إشبيلية في بطولة الدوري الإسباني، حيث قدر الأطباء آنذاك مدة غيابه عن الملاعب بثلاثة أسابيع.

ولكن تعافيه من الإصابة يسير بشكل أسرع مما كان متوقعا، فقد باتت عودته للمشاركة في المباريات قبل فترة التوقف الدولي في منتصف نوفمبر المقبل غير مستبعدة.

وغاب ميسي عن مباراتين لبرشلونة في الفترة الماضية، ولكن الفريق نجح في تعويض غيابه وتغلب في المباراة الأولى 2 / صفر على انتر ميلان الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا وفاز في المباراة الثانية 5 / 1 على ريال مدريد في الدوري الإسباني.