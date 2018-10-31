لوبيتيغي يحصل على تعويض مادي كبير من ريال مدريد

المصدر: د ب ا

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، جولين لوبيتيجي، الذي أقيل من منصبه أول أمس الاثنين، سيحصل على مبلغ يعادل قيمة راتبه المحدد في عقده مع النادي طوال ستة أشهر وذلك من أجل تسوية مسألة رحيله عن الفريق الملكي وديا.

وكان الراتب المنصوص عليه في عقد لوبيتيغي مع ريال مدريد يصل إلى ستة ملايين يورو سنويا، أي أنه كان ليصل إلى 18 مليون يورو إذا ما استمر المدرب في منصبه حتى نهاية تعاقده بعد ثلاث سنوات.

وأشارت صحيفة "أس" الإسبانية إلى أن العقد بين الجانبين ينص على حصول المدرب على نصف راتبه السنوي كنوع من التعويض في حال إقالته.

ورحل لوبيتيغي عن منصب المدير الفني لريال مدريد أول أمس الاثنين بعد سقوط فريقه بخماسية مقابل هدف أمام غريمه التاريخي برشلونة على ملعب "كامب نو"، معقل الأخير.

وعلى إثر ذلك، عقد مجلس إدارة ريال مدريد برئاسة فلورينتينو بيريز اجتماعا مطولا مساء أول أمس وأصدر بيانا ذكر فيه قراره بالاستغناء عن خدمات المدرب الإسباني.

ولكن رغم اللهجة الشديدة التي اتسم بها البيان الذي انتقد المدرب وعمله طوال الفترة الأخيرة، توصل الطرفان إلى اتفاق ودي من أجل انهاء العلاقة التعاقدية بينهما.