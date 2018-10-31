راموس يوجه رسالة لجماهير الريال

المصدر: افي

قال قائد ريال مدريد الإسباني، سرخيو راموس، إن الفريق يشعر بالمسؤولية عن الوضع الذي يمر به "الميرينغي"، وهو ما تسبب مؤخراً في الإطاحة بالمدرب جولين لوبيتيغي.

وصرح راموس في رسالة عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي: "نعي الوضع الحالي ونشعر بالمسؤولية نحوه، لكنه ليس وقت الحديث، إنه وقت العمل، الخطوة الأولى تبدأ اليوم، هلا مدريد".

ولم يكتب القائد الذي يعتبر نشيطاً للغاية بشكل معتاد عبر الشبكات الاجتماعية رسالة وداع لـ"الوبيتيغي"، كما فعل زملاء آخرون.

ويعكس أول منشور له بعد إقالة المدرب عقب خسارة الكلاسيكو أمام برشلونة (5-1) الأحد الماضي، ما يشعر به الفريق والعزم على التعافي بشكل سريع.

وتولى لوبيتيغي الإدارة الفنية لـ"الملكي" في 14 يونيو الماضي، بعد أيام من إقالته من تدريب منتخب إسبانيا الذي كان يستعد حينها لبداية مشواره في مونديال روسيا 2018.