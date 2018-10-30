محرز يهدي سيتي صدارة الدوري الإنجليزي

المصدر: (د ب أ)

عاد فريق مانشستر سيتي إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على ملعب مضيفه توتنهام 1 /صفر اليوم الاثنين في المرحلة العاشرة للمسابقة.

ويدين سيتي بالفضل في هذا الفوز للاعب وسطه الجزائري رياض محرز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة.

ورفع سيتي رصيده إلى 26 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف فقط عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

وتوقف رصيد توتنهام عند 21 نقطة ليبقى في المركز الخامس.

وحقق سيتي فوزه الثامن هذا الموسم مقابل تعادلين ويبقى هو الوحيد بجانب ليفربول الذي لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن.

وتلقى توتنهام هزيمته الثالثة هذا الموسم مقابل سبعة انتصارات.

وتقدم الجزائري رياض محرز بهدف لسيتي في الدقيقة السادسة إثر تمريرة من الحارس إيديرسون مورايش وصلت إلى رحيم ستيرلينغ في ثلث ملعب توتنهام ليتوغل بالكرة قبل أن يرسل عرضية متقنة قابلها محرز بتسديدة من لمسة واحدة في الشباك.

وبعد دقيقتين فقط كاد هاري كين أن يدرك التعادل لتوتنهام بعدما تلقى تمريرة على حدود منطقة الجزاء من ايريك لاميلا ليسدد كرة صاروخية لكنها مرت مباشرة من فوق الشباك.

ولاحت فرصة جديدة لتوتنهام عبر ضربة ركنية نفذها كيران تريبيير وقابلها توبي ألديرفيريلد بضربة رأس قوية ولكن الحارس إيديرسون مورايش أمسك الكرة بثبات.

وكان محرز قريبا جدا من تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 28 بعدما تلقى تمريرة من ديفيد سيلفا أمام المرمى مباشرة ليسدد كرة قوية ولكن هوجو لوريس وقف له بالمرصاد.

واهدر كين فرصة ذهبية لتسجيل هدف التعادل لتوتنهام في الدقيقة 34 بعدما انفرد تماما بمرمى سيتي لكن الحارس إيديرسون خرج من مرماه في اللحظة الأخيرة وأنقذ الموقف.

ومرت الدقائق الأخيرة دون أن تشهد جديدا لينهي سيتي الشوط الأول متقدما بهدف دون رد.

وأهدر برناردو سيلفا فرصة محققة لسيتي في الدقيقة 54 بعدما تلقى تمريرة أمام المرمى مباشرة من ديفيد سيلفا لكنه سدد في أقدام المدافعين بغرابة شديدة.

وضاعت فرصة أخرى محققة لسيتي بعد تمريرة رائعة من سيلفا إلى سيرخيو أجويرو داخل منطقة الجزاء ليسدد المهاجم الأرجنتيني كرة قوية ولكن هوجو لوريس تصدى له ببراعة.

وكان بمقدور توتنهام أن يدرك التعادل قبل عشر دقائق من نهاية المباراة عبر تمريرة ذكية من ديلي الي إلى لاميلا داخل منطقة الجزاء ليسدد الأخير كرة قوية لكنها مرت مباشرة من فوق الشباك.

ولم ينجح توتنهام في الوصول لشباك ضيفه خلال الدقائق الأخيرة رغم الهجمات المتلاحقة كما فشل سيتي في استثمار الفرص المتعددة التي لاحت له أمام مرمى أصحاب الأرض لينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي بهدف رياض محرز.