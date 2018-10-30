إنتر ميلان يقسو على لاتسيو ويصعد لوصافة الدوري الإيطالي

المصدر: (د ب أ)

تقدم فريق إنتر ميلان لوصافة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفضل فوزه المثير على ملعب مضيفه لاتسيو 3 /صفر الاثنين في المرحلة العاشرة للمسابقة.

ورفع إنتر رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني متفوقاً بفارق الأهداف فقط على نابولي صاحب المركز الثالث.

ويتأخر إنتر ميلان بفارق ست نقاط عن يوفنتوس الذي يتصدر جدول الترتيب برصيد 28 نقطة.

أما لاتسيو فتجمد رصيده عند 18 نقطة ليبقى في المركز الرابع.

ويدين إنتر ميلان بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي الذي سجل هدفين في مباراة اليوم.

وافتتح إيكاردي التسجيل في الدقيقة 28 ثم أضاف الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 41 وعاد إيكاردي وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 70.وحقق إنتر ميلان فوزه السابع هذا الموسم مقابل تعادل وحيد وخسارتين.

وخسر لاتسيو للمرة الرابعة هذا الموسم مقابل ستة انتصارات.