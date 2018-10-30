ليستر يؤكد وفاة مالكه في تحطم مروحية إعلان

المصدر: لندن- وكالات

أكد نادي ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم أمس، وفاة مالكه الثري التايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا في حادث تحطم مروحيته واحتراقها في موقف سيارات ملعبه، بُعيد إقلاعها من على المستطيل الأخضر.

وأورد النادي في بيان أنه «بأسى عميق وقلب مفجوع، نؤكد أن رئيس مجلس إدارتنا فيتشاي سريفادانابرابا، كان من الضحايا الذين فقدوا حياتهم بشكل مأساوي مساء السبت لدى تحطم مروحية تنقله وأربعة أشخاص آخرين خارج ملعب كينغ باور ستاديوم»، مؤكداً أن جميع من كانوا على متن المروحية - من دون ذكر هوية الأربعة الآخرين - لقوا مصرعهم.

وتحطمت المروحية العائدة لرجل الأعمال، وهو في مطلع العقد السادس من العمر، بُعيد إقلاعها من ملعب كينغ باور، بعد مباراة ضد وستهام في المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، انتهت بالتعادل 1-1.

وأظهرت الصور من مكان التحطم، المروحية والنيران تشتعل فيها، على بعد أمتار من الملعب الذي شهد احتفال ليستر في نهاية موسم 2015-2016، بإحراز لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه، وذلك في إنجاز لناد متواضع نسبياً مقارنة بكبار الكرة الإنجليزية. ويعزى هذا الإنجاز إلى تطوير متنام، شهده النادي منذ الاستحواذ عليه من قبل سريفادانابرابا عام 2010.