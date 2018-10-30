ريال مدريد يقيل لوبتيغي ويستعين بسولاري

المصدر: (د ب أ)

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الاثنين، إقالة مدربه جولين لوبتيغي.

وقرر النادي الملكي تعيين الأرجنتيني سانتياغو سولاري ، مدرب الفريق الرديف، في منصب المدير الفني للفريق الأول بشكل مؤقت.

وجاء تعيين سولاري رغم تزايد الحديث في الـ24 ساعة الأخيرة حول اعتزام فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، تعيين الإيطالي أنطونيو كونتي خلفا للوبتيغي عقب الخسارة المذلة التي تلقاها الفريق 1 / 5 أمام مضيفه وغريمه اللدود برشلونة في قمة مباريات المرحلة العاشرة ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم أمس الأحد.

وعانى لوبيتغي من وقت عصيب كمدير فني لريال مدريد فيما أصبح عاما يشبه الكابوس، عقب رحيله من تدريب المنتخب الإسباني عشية انطلاق منافسات كأس العالم 2018 بروسيا بعد موافقته على تدريب فريق ريال مدريد.

ويحتل ريال مدريد المركز التاسع بعد مرور عشر جولات من المسابقة، بفارق سبع نقاط خلف برشلونة.

ولم يعرف الريال طعم الفوز في آخر خمس مباريات بالدوري الإسباني حيث تعادل في واحدة وخسر في أربع.

ومن المقرر أن يشرف سولاري على النادي الملكي خلال مباراته أمام مضيفه مليلية، أحد أندية الدرجة الثالثة بعد غد الأربعاء في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وذكرت مصادر مقربة من رئيس الريال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "كونتي هو المدرب القادم بسبب سيرته الذاتية الجيدة، والشيء الوحيد المتبقي الذي يتعين معرفته هو متى سيتخذ الأمر الطابع الرسمي".

ولا يرغب الريال في أن يتولى لوبتيغي قيادة تدريبات الفريق اليوم الاثنين استعدادا لملاقاة مضيفه فريق مليلية، أحد أندية الدرجة الثالثة يوم الأربعاء القادم في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس ملك إسبانيا، وهو ما يعتبر بمثابة إهانة للمدرب.

المشكلة التي يواجهها الريال حاليا هي أنه في حال تعيين كونتي اليوم، فإن ذلك ربما يجعل الأمر كما لو أنه يأتي كنتيجة "صفقة متفق عليها ولكن تم تأجيلها لبعض الوقت"، وهو ليس بعيدا عن الحقيقة.

وكان بيريز لايزال لديه شكوك حتى الأسبوع الماضي بشأن هوية المدرب الذي سيخلف لوبيتيجي في منصبه، رغم أنه ما كان يأمل في لقاء المدرب الإسباني قبل شهر.

وجاء الفوز الباهت للريال 2 / 1 على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي في بطولة دوري أبطال أوروبا، ليؤكد خطط بيريز واعتقاده بأن الفريق بحاجة إلى "فرض الانضباط داخل غرفة خلع الملابس"، حسبما أكد المصدر ذاته.

ومن المتوقع أن يصل كونتي للعاصمة الإسبانية مدريد اليوم، وسيتم تقديمه كمدرب جديد للريال يوم الخميس المقبل، حيث سيتولى سانتياغو سولاري مدرب الفريق الرديف قيادة الفريق أمام مليلية.