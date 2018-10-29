المصدر: Ⅶ برشلونة - د ب أ

عمّق برشلونة جراح غريمه التقليدي ريال مدريد، بعدما ألحق به هزيمة خماسية مذلة في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، إثر فوزه عليه 5 - 1 في قمة مباريات المرحلة العاشرة للمسابقة أمس.

ورفع برشلونة، رصيده إلى 21 نقطة، ليرتقي إلى الصدارة مجدداً، متفوقاً بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، في حين تجمّد رصيد الريال، عند 14 نقطة في المركز التاسع.

وبادر البرازيلي فيليب كوتينيو التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 11، قبل أن يضيف الأوروغواياني لويس سواريز الهدف الثاني للفريق الكتالوني في الدقيقة 30 من ركلة جزاء، لجأ خلالها حكم المباراة لتقنية حكم الفيديو المساعد، التي ظهرت للمرة الأولى في مباريات الكلاسيكو.

وقلص مارسيللو الفارق في الدقيقة 50، ولكن سواريز أضاف الهدفين الثالث والرابع لبرشلونة في الدقيقتين 75 و83، مسجلاً ثلاثة أهداف (هاتريك).

واختتم البديل التشيلي آرتورو فيدال مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس لبرشلونة في الدقيقة 87 ليحقق الفريق الكتالوني انتصاره الأول على الريال بملعب (كامب نو) منذ أكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام.

ورفع برشلونة رصيده من الانتصارات على الريال بملعب كامب نو إلى 50 فوزاً خلال 88 مباراة جرت على هذا الملعب، كما رفع انتصاراته على الريال إلى 71 فوزاً مقابل 72 فوزاً للريال، و34 تعادلاً في إجمالي لقاءات الفريقين بالدوري الإسباني.