صلاح يقود ليفربول إلى صدارة الدوري الانجليزي

المصدر: وكالات

انفرد فريق ليفربول مؤقتا بصدارة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بتغلبه اليوم السبت 4 / 1 علي كارديف سيتي ضمن منافسات المرحلة العاشرة من المسابقة.

وعلى ملعب انفيلد، تقدم محمد صلاح بهدف لليفربول في الدقيقة العاشرة وأحرز السنغالي ساديو ماني الهدفين الثاني والرابع في الدقيقتين 66 و87 وتكفل السويسري شيردان شاكيري بالهدف الثالث في الدقيقة 84 فيما جاء الهدف الوحيد لكارديف سيتي عن طريق كالوم باترسون في الدقيقة 77 .

ورفع ليفربول رصيده إلى 26 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي الذي يلتقي بعد غد الاثنين مع مضيفه توتنهام.

وتجمد رصيد كارديف سيتي عند خمس نقاط في المركز السابع عشر.

وحافظ ليفربول علي سجله الخالي من الهزائم حتى الآن، حيث فاز الفريق في ثماني مباريات وتعادل في مباراتين .

فيما تكبد كارديف خسارته السابعة هذا الموسم وفاز في مباراة وتعادل في مباراتين .

وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها فاز واتفورد على هيديرسفيلد تاون 3 /صفر وبورنموث علي فولهام3 /صفر وبرايتون علي وولفرهامبتون 1 / صفر وتعادل ساوثهامتون مع نيوكاسل يونايتد سلبيا.