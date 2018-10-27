إصابة مدرب انجلترا السابق بمرض "خطير" أثناء تحليل مباراة

المصدر: أ ف ب

نقل المدرب السابق لمنتخب إنجلترا لكرة القدم غلين هودل إلى المستشفى بعد إصابته بعارض صحي "خطير" خلال تحليله لمباريات الدوري المحلي لكرة القدم السبت، يوم اتمامه عامه الـ61.

وتعرض هودل لعارض صحي بعد بداية تحليل مباريات الـ"بريمير ليغ" على قناة "بي تي سبورت" البريطانية.

وكتب المذيع جايك هامفري عبر حسابه على "تويتر"، إن هودل "أصيب بعارض خطير في استوديو بي تي سبورت هذا الصباح"، مضيفا "كل واحد منا معك الآن غلين، نرسل لك الحب والقوة".

وكان هودل أحد نجوم فريق توتنهام ومنتخب إنجلترا (53 مباراة دولية)، واعتبر بين أبرز اللاعبين في جيله. وأحرز كأس الاتحاد الأوروبي وكأس إنجلترا مع توتنهام، كما حمل ألوان موناكو الفرنسي، سويندون وتشلسي.

درب منتخب إنجلترا وقاده إلى كأس العالم 1998 حيث خرج من الدور الثاني أمام الأرجنتين بركلات الترجيح. وخسر وظيفته في السنة التالية بعد تصريحات جدلية قال فيها إن ذوي الإعاقة يدفعون ثمن خطايا الحياة السابقة.

وتولى هودل تدريب أندية تشلسي وساوثمبتون وولفرهامبتون الإنجليزية.