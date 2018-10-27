إسبانيول ومونشنجلادباخ يفشلان في تصدر الليغا والبوندسليغا

المصدر: وكالات

فشل إسبانيول في الارتقاء إلى صدارة الدوري الاسباني لكرة القدم بعد تعادله اليوم الجمعة، مع مضيفه بلد الوليد 1 / 1 في افتتاح مباريات المرحلة العاشرة من المسابقة.

تقدم بورخا ايجليسياس لإسبانيول في الدقيقة 20 وتعادل لوكا مانيرو لأصحاب الأرض بهدف قاتل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ورفع إسبانيول رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف برشلونة المتصدر، الذى يمتلك نفس الرصيد ولكن له مباراة مع ريال مدريد يوم الأحد في نفس الجولة، فيما احتل بلد الوليد المركز السادس برصيد 16 نقطة.

ويعد هذا التعادل هو الثالث لإسبانيول هذا الموسم في حين فاز في خمس مباريات وخسر في مباراتين.

فيما تفادى بلد الوليد خسارته الثالثة هذا الموسم حيث فاز الفريق في أربع مباريات وتعادل في مثلهما.

وفي الدوري الالماني، أهدر بروسيا مونشنجلادباخ فرصة الصعود للمركز الأول أن منى بخسارته الأولى في خمس مباريات بنتيجة 3-1 أمام مضيفه فرايبورج الجمعة.

وبهذه النتيجة يظل جلادباخ في المركز الثاني برصيد 17 نقطة متأخرا بثلاث نقاط عن بروسيا دورتموند المتصدر، الذي سيواجه هيرتا برلين اليوم السبت، ومتساويا مع فيردر بريمن صاحب المركز الثالث.

ويحل بايرن ميونيخ، حامل اللقب وصاحب المركز الرابع حاليا بين 16 فريقا، ضيفا على ماينتس اليوم السبت.

وحصل لوكا فالدشميت لاعب فرايبورج على ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من المباراة نفذها نيلز بيترسن بنجاح ليضع أصحاب الأرض في المقدمة. وحصل جلادباخ هو الآخر على ركلة جزاء سددها البلجيكي ثورجان هازارد داخل الشباك ليمنح تعادلا مستحقا لفريقه بعد أن وضع فرايبورج تحت ضغط شديد.

وتراجع الضيوف في الشوط الثاني ما أتاح الفرصة أمام فالدشميت لمضاعفة التقدم في الدقيقة 57.

وأضاف فرايبورج الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما سدد لوكاس هولر من مسافة 40 مترا بعد أن لاحظ خروج السويسري يان زومر حارس جلادباخ من مرماه.