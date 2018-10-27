بالفيديو.. انطلاق كأس "كوبا أميركا" للأقزام بالأرجنتين

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

انطلقت اول أمس كأس "كوبا أمريكا" للأقزام في الارجنتين بهدف تعزيز اندماج قصيري القامة في الحركة الرياضية ومجتمعاتهم.

قائد منتخب الارجنتين فاكيندو روخاس قال بالمناسبة: "نحن من بين أكثر الفئات تميزًا في العالم. لقد نجحنا في تغيير نظرة العالم إلينا، وبرهنا بأننا قادرون على ممارسة كرة القدم والعمل والدراسة".

اللاعب البرازيلي أورومار ميراندا كتب على موقع الانترنت للبطولة، قائلا: "منذ سنوات عديدة لم نكن نحلم أبدا بلعب مباراة رسمية لكرة القدم في يوم من الأيام، لذلك من المهم جدا بالنسبة لنا هذه البطولة وهذه الفرصة".

تشارك في البطولة، التي تستمر حتى الـ 28 من الشهر الجار، منتخبات كل من تشيلي وكولومبيا والبلد المضيف الأرجنتين والبرازيل والولايات المتحدة وكندا وباراغواي وبيرو وبوليفيا والمغرب (ضيف خارج القارات).

ولتكييف كرة القدم مع مقدرات هؤلاء اللاعبين قالت (cnews) الفرنسية إنه تم اعتماد إجراء المباريات في ملاعب مغلقة الخاصة بكرة القدم الخماسية، كما ستتألف الفرق من سبعة لاعبين، والشباك بارتفاع 1.70 متر وعرض 2 متر ضد 7.32 متر و 2.44 متر لكرة القدم التقليدية.

صيت البطولة وصل إلى آذان الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأربع مرات الارجنتيني ليونيل ميسي، الذي وعد بالحديث الإيجابي عن المسابقة لوسائل الإعلام العالمية.