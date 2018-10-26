بيتيس يُفقد ميلان الصدارة وارسنال وتشليسي يحققان المطلوب ومرسيليا نحو الإقصاء

المصدر: أ ف ب

فقد ميلان صدارة مجموعته بخسارته أمام ريال بيتيس على أرضه واقترب مرسيليا من التوديع، وقطع كل من ارسنال وتشلسي وزيوريخ وريد بول سالزبورغ ودينامو زغرب واينتراخت فرانكفورت شوطا كبيرا نحو الدور الثاني، بفوزها الثالث تواليا الخميس في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم.

وحقق أرسنال الانجليزي المطلوب وعاد بالنقاط من أرض سبورتينغ البرتغالي (1-صفر)، على غرار مواطنه تشلسي الذي تخلص من ضيفه باتي بوريسوف البيلاروسي بثلاثية روبن لوفتوس تشيك (3-1)، فيما حسم زيوريخ السويسري قمة المجموعة الأولى بفوزه الصعب على ضيفه باير ليفركوزن الألماني 3-2.

وتفوق ريد بول سالزبورغ النمسوي على ضيفه سلتيك الاسكتلندي 2-صفر ليحتفظ بصدارة الثانية، على غرار دينامو زغرب الكرواتي الذي قلب تأخره أمام سبارتاك ترنافا السلوفاكي إلى فوز 2-1 في الرابعة.

وشهدت الجولة اكتساح اشبيلية الإسباني ضيفه آكهيسار سبور التركي 6-صفر ومواطنه فياريال ضيفه رابيد فيينا النمسوي 5-صفر، واقتراب مرسيليا من توديع المسابقة بعد خسارته أمام لاتسيو الإيطالي على ارضه 1-3.

هشاشة ميلان

وخسر ميلان الإيطالي مباراته الأولى أمام ضيفه ريال بيتيس الإسباني 1-2 وفقد صدارة مجموعته السادسة للفريق الاندلسي بسبع نقاط مقابل 6 نقاط لميلان، وأربع لأولمبياكوس اليوناني الفائز على مضيفه دوديلانج من لوكسمبورغ متذيل الترتيب 2-صفر.

وغاب عن تشكيلة ميلان الأساسية أمثال الحارس الدولي جانلويجي دوناروما، التركي هاكان جالهان أوغلو، العاجي فرانك كيسييه، الإسباني سوسو والسويسري ريكاردو رودريغيز.

وقال مدربه جينارو غاتوزو بعد المباراة لشبكة سكاي الايطالية "فقدنا مسارنا بالكامل. عانينا في المباراة وفقدنا ثقتنا. هذا الفريق لا يلعب بذهنية صافية، لا يمكنه تنفيذ ما يريده ويعاني تحت الضغط في الدقائق الأخيرة".

وتابع "بيتيس استحقها. سيطروا على المباراة. هشاشتنا تقلقني. لا نلعب بسلاسة، أو نحرك الكرة كما يجب. يجب أن نتحدث الى اللاعبين ونعرف مكامن المشكلات".

على ملعب "سان سيرو"، لم ينجح ميلان في ضبط ايقاع اللعب فافتتح الباراغوياني طوني سانابريا التسجيل لبيتيس ق (30).

وبعد الاستراحة، تحسن اداء ميلان بعدما دفع غاتوزو بسوسو وباتريك كوتروني بدلا من الفرنسي تييمويه باكايوكو وفابيو بوريني.

لكن بيتيس عمق جراح الفريق اللومباردي، عندما استلم لوسيلسو، المعار من باريس سان جرمان بطل فرنسا، الكرة وأطلقها من نحو 25 مترا قهر فيها رينا في مقصه الأيمن ق (55).

وقلص البديل كوتروني الفارق مترجما عرضية الاسباني سامو كاستييخو ق (83)، الذي طرد في نهاية المباراة من دون ان ينجح فريقه في ادارك التعادل.

ايمري الاختصاصي

وألحق أرسنال الإنجليزي الهزيمة بمضيفه سبورتينغ البرتغالي 1-صفر في عقر داره الخميس وانفرد بصدارة المجموعة الخامسة. وسجل داني ويلبيك هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77.

ورفع أرسنال رصيده الى 9 نقاط من أصل 9 ممكنة ليخطو خطوة كبيرة نحو بلوغ الدور التالي، في حين بقي رصيد سبورتينغ 6 نقاط.

والفوز هو الحادي عشر تواليا لأرسنال في مختلف المسابقات، علما بأن مدربه الإسباني أوناي إيمري يملك سجلا ناصعا في الدور الاول من الدوري الاوروبي، حيث خاض 21 مباراة حتى الان ففاز في 12 وتعادل في 8 ولم يخسر سوى واحدة وقاد فريقه السابق اشبيلية الى الفوز بها ثلاث مرات تواليا من 2014 الى 2016.

وأجرى إيمري ستة تبديلات على التشكيلة التي خاضت المباراة الأخيرة للفريق ضد ليستر سيتي الاثنين الماضي في الدوري المحلي، وكان أبرز العائدين للعب في مركز أساسي، الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ، الأرميني هنريك مخيتاريان والويلزي أرون رامسي.

ثلاثية لوفتوس تشيك

واستغل روبن لوفتوس تشيك مشاركة نادرة له في التشكيلة الاساسية ليسجل ثلاثية لفريقه تشلسي الذي خرج فائزا على باتي بوريسوف البيلاروسي 3-1 ضمن المجموعة الثانية عشرة.

وجاءت اهداف لوفتوس تشيك في الدقائق 2 و8 و54.

ونشأ لوفتوس تشيك في صفوف تشلسي، الذي انضم اليه في سن الثامنة من عمره وتحديدا عام 2004، وخاض في صفوف اول مباراة رسمية مع الفريق الاول في في 10 ديسمبر عام 2014 قبل ان يعار العام الماضي الى كريستال بالاس ثم يعود الى فريقه الام مطلع الموسم الحالي.

وخاض تشلسي المباراة في غياب قائده ومهاجمه البلجيكي ادين هازار الذي يعاني من اوجاع في ظهره.

وكان الهدف الاول الذي سجله لوفتوس تشيك بعد مرور دقيقتين فقط اثر تمريرة عرضية من الايطالي دافيدي زاباكوستا، الاول له مع تشلسي منذ ابريل عام 2016 والاول له عل الصعيد الاوروبي. ثم اضاف الهدف الثاني مستغلا ركلة ركنية ليتابع الكرة من مسافة قريبة داخل الشباك ق (8).، ثم سجل الهاتريك بتسديدة لولبية بعيدا عن متناول حارس باتي بوريسوف دينيس شربيتسكي ق (54).

ورد باتي بوريسوف بهدف سجله اليكسي ريوس مستغلا ركلة حرة عند القائم البعيد ق (79).

وبهذا الفوز حقق تشلسي انتصاره الثالث في هذه المسابقة وضمن بنسبة كبيرة تأهله الى الدور التالي.

ولم يخسر تشلسي، حامل لقب هذه المسابقة عام 2013، أية مباراة في مختلف المسابقات منذ تسلم المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري تدريبه خلفا لمواطنه أنطونيو كونتي، باستثناء درع المجتمع الإنجليزية على حساب بطل الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي، في المباراة التي تسبق انطلاق الدوري المحلي.

مرسيليا نحو الاقصاء

وتقلصت آمال مرسيليا الفرنسي وصيف النسخة الأخيرة بالتأهل الى الدور الثاني، بعد تعرضه لخسارة ثانية أمام ضيفه لاتسيو الإيطالي 1-3 ضمن المجموعة الثامنة.

وتجمد رصيد مرسيليا عند نقطة يتيمة، فيما رفع لاتسيو رصيده الى 6 نقاط على بعد ثلاث نقاط من اينتراخت فرانكفورت الألماني المتصدر الذي حقق فوزه الثالث تواليا على ضيفه أبولون ليماسول القبرصي 2-صفر.

وافتقد مدرب مرسيليا رودي غارسيا مهاجمه الدولي فلوريان توفان بسبب الإصابة، وذلك قبل مواجهة باريس سان جرمان الأحد المقبل في قمة الدوري المحلي.

وبكر لاتسيو بافتتاح التسجيل عبر مدافعه البرازيلي والاس برأسية اثر ركنية ق (10)، ثم أنقذ القائم الأيمن مرمى حارس مرسيليا الدولي ستيف مانداندا، بعد تسديدة يسارية للمهاجم تشيرو ايموبيلي من داخل المنطقة ق (21).

وبرغم جهوده للتعديل، بقي الفريق المتوسطي متأخرا عند الاستراحة من دون فرص حقيقة، نتيجة انكفاء لاتسيو واعتماده على المرتدات.

ومن هجمة مرتدة جديدة للاتسيو في الشوط الثاني، ضاعف الاكوادوري فيليبي كايسيدو الارقام بتسديدة ارضية مستفيدا من تمريرة مقشرة لإيموبيلي ق (59).

وقبل خمس دقائق على نهاية الوقت الاصلي، أعاد لاعب الوسط الدولي ديميتري باييت الأمل لمرسيليا من ضربة حرة جميلة ق (85)، بيد أن لاتسيو رد بتسديدة رائعة للمونتينيغري آدم ماروشيتش من حافة المنطقة سكنت المقص الايمن لمرمى مانداندا ق (90).

وأصيب ثلاثة مشجعين لمرسيليا ومشجع للاتسيو خلال مواجهات قبل المباراة بالقرب من المرفأ القديم، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس من الشرطة المحلية.