الاتحاد الأوروبي يكشف عن مكافآت دوري الأبطال الماضي

المصدر: د ب ا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الخميس، أن فريق ريال مدريد الإسباني حصل على ما يقرب من 90 مليون يورو تقريبا (4ر102 مليون دولار) مكافأة التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

ونال الفريق الملكي ما مجموعه 7ر88 مليون يورو، عقب فوزه 3 / 1 على ليفربول الانجليزي في المباراة النهائية للمسابقة القارية بالعاصمة الأوكرانية كييف.

من جانبه، حصل ليفربول على مكافأة قدرها 81 مليون يورو نظير التأهل للنهائي الأوروبي.

ويحدد حقوق التسويق والبث التليفزيوني المبالغ التي يحصل عليها كل فريق، حيث حصل فريقا روما ويوفنتوس الإيطاليان على 8ر83 مليون يورو و1ر80 مليون يورو على الترتيب، فيما نال بايرن ميونخ الألماني 5ر70 مليون يورو.

وبصورة إجمالية، دفع يويفا أكثر من 4ر1 مليار يورو إلى 42 فريقا شاركوا في البطولة.

في المقابل، حصل أرسنال الانجليزي على أكبر مكافأة للفريق المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي، حيث نال 8ر37 مليون يورو.