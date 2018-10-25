صلاح يضع ليفربول في الصدارة وأتلتيكو يسقط برباعية وبرشلونة إلى دور الـ 16

المصدر: وكالات

برشلونة منطقيا في دور الـ16 بدون ميسي

بدون نجمه المصاب الأرجنتيني ليونيل ميسي، وضع برشلونة الإسباني قدما في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بعد فوزه الثالث تواليا على حساب ضيفه انتر الإيطالي 2-صفر، الأربعاء في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية.

وصحيح أن برشلونة، حامل اللقب خمس مرات، افتقد للمسات ميسي وفاعليته، إلا أنه حافظ على أسلوبه الهجومي، مستعدا بأفضل طريقة للكلاسيكو المنتظر مع غريمه ريال مدريد في الدوري المحلي الأحد المقبل.

وسيغيب ميسي، الذي جلس على المدرجات بجانب ابنه، حتى منتصف نوفمبر المقبل، لإصابته بكسر في يده اليمنى خلال المباراة الاخيرة للكاتالونيين ضد أشبيلية (4-2) في الدوري الإسباني الذي يتصدر ترتيبه بعد تسع مراحل.

وفي ظل غياب ميسي، فضل مدرب برشلونة أرنستو فالفيردي الاعتماد على البرازيلي رافينيا، المعار مطلع العام الى انتر، تاركا الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي على مقاعد البدلاء.

وتألق حارس انتر السلوفيني سمير هندانوفيتش بصد رأسية المدافع الفرنسي كليمان لانغليه ق (18). لكن الحارس المخضرم واجه رافينيا بعد تمريرة جميلة من المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز الذي احتفل أمس بولادة طفله الثالث، وعجز عن صد كرته ليفتتح المضيف التسجيل ق (32).

في الشوط الثاني، دفع مدرب انتر لوتشانو سباليتي بماتيو بوليتانو بدلا من أنتونيو كاندريفا، فسدد من بعيد وزاوية ضيقة انقذها ببراعة الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن.

ومن مرتدة لبرشلونة انتهت امام كوتينيو اطلقها البرازيلي قوية ارتدت من العارضة، ثم دخل لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال بدلا من البرازيلي أرثر، قبل أن يتوغل جوردي ألبا داخل المنطقة ويسدد من لمسة أولى بيسراه في قلب مرمى هندانوفيتش مسجلا الهدف الثاني في ق (83).

وفي المجموعة عينها، دفع توتنهام الإنجليزي ثمن الأخطاء الفردية وأهدر تقدمه في آخر ثلاث دقائق أمام مضيفه أيندهوفن الهولندي (2-2)، وبالتالي فرصة تحقيق فوزه الأول.

ورفع الفريقان رصيدهما الى نقطة واحدة في المجموعة الثانية، مقابل 9 لبرشلونة و6 لانتر المرشحين لحصد بطاقتي التأهل إلى دور الـ16.

رباعية نظيفة لدورتموند في شباك أتلتيكو مدريد

وضع بوروسيا دورتموند الألماني قدما في الدور الإقصائي لدوري ابطال أوروبا لكرة القدم، بفوز ثالث تواليا وساحق على مطارده أتلتيكو مدريد الإسباني 4-صفر، الأربعاء على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى.

وواصل الفريق الألماني متصدر البوندسليغا وحامل لقب نسخة 1997 عروضه القوية بقيادة مدربه السويسري لوسيان فافر. وأشرك الأخير المهاجم ماريو غوتسه صاحب إصابة الفوز الألمانية في نهائي مونديال 2014 على الأرجنتين بدلا من الإسباني باكو ألكاسير المصاب وصاحب الـ11 هدفا في المباريات السبع الأخيرة.

كما اعتمد فافر على المدافعين الفرنسيين عبدو ديالو (22 عاما) ودان-أكسل زاغادو (19 عاما)، وعهد اليهما مراقبة المهاجمين الفرنسي أنطوان غريزمان والإسباني دييغو كوستا من الفريق الضيف.

في حين اعتمد المدرب الأرجنتيني لأتلتيكو مدريد الأرجنتيني دييغو سيميوني على الثلاثي الدولي الفرنسي غريزمان مع لاعبي الوسط توماس ليمار ولوكاس هيرنانديز أساسيين. فيما زج بالغاني توماس بارتي في الدفاع بدلا من الأوروغواياني خوسيه ماريا خيمينيز المصاب.

وافتتح لاعب الوسط البلجيكي أكسل فيتسل العمليات لدورتموند بتسديدة أرضية من خارج الملعب انقض عليها الحارس السلوفيني يان أوبلاك قبل ان تخترق الزاوية الأرضية اليمنى.

وأهدر الأميركي كريستيان بوليسيتش فرصة طيبة لافتتاح التسجيل إذ سدد من داخل المنطقة فوق العارضة الإسبانية، إلا ان فيتسل افتتح التسجيل مترجما الضغط الذي فرضه فريقه بتسديدة أرضية من خارج المنطقة الى يسار أوبلاك بعدما بدلت الكرة من طريقها اثر اصطدامها بقدم ساوول نيغويز، اثر تمريرة من المغربي أشرف حكيمي في ق(38).

وبعدها بأربع دقائق مرت كرة زاغادو الرأسية قرب القائم الأيسر لمرمى أوبلاك اثر ركنية من اليمين، ودفع سيميوني في بداية الشوط الثاني بلاعب الوسط رودريغو هرنانديز كاسكانتي بدلا من بارتي. وتفوق الفريق الإسباني وسدد نيغويز من خارج المنطقة قرب القائم الأيسر لمرمى الحارس السويسري رومان بوركي في ق (50).

وبعدها بثلاث دقائق أصاب نيغويز الزاوية العليا اليمنى للمرمى الألماني بتسديدة من خارج المنطقة، ثم جرب نيغويز حظه بتسديدة ثالثة أرضية من خارج المنطقة أنقض عليها بوركي، قبل أن تخترق الزاوية الأرضية اليسرى لمرماه في ق (56).

وسجل البديل البرتغالي رافاييل غيريرو (حل مكان الدنماركي ياكوب لارسن) إصابة التعزيز الثانية لفريقه بكرة لعبها من داخل المنطقة الى يسار أوبلاك اثر تمريرة عرضية من حكيمي من اليسار في ق (73)، في الهجمة المنسقة الأولى لبوروسيا دورتموند في الشوط الثاني.

وبعد خمس دقائق من دخوله بديلا لبوليسيتش، سجل الإنجليزي اليافع جايدون سانشو غير المراقب الإصابة الثالثة لدورتموند بكرة أرضية في مرمى أوبلاك اثر تمريرة خالصة من حكيمي بعد هجمة مرتدة.

وختم غيريرو المهرجان الألماني بالإصابة الرابعة بكرة أرضية في مرمى أوبلاك سددها من داخل المنطقة.

وفي المجموعة عينها، تعادل بروج البلجيكي وضيفه موناكو الفرنسي 1-1، سجل للضيوف موسى سيلا اثر تمريرة أرضية متقنة من الروسي الكسندر غولوفين الذي قاد هجمة مرتدة، وعادل لأصحاب الأرض البرازيلي ويلسي بكرة رأسية تلقاها من لاع بالوسط البلجيكي هانز فاناكن.

وقال الكرواتي إيفان ليكو مدرب بروج ان فريقه كان يستحق الفوز "وكنا الأفضل على أرض الملعب وصنعنا العديد من الفرص". فيما رأى مدرب موناكو نجمه السابق تييري هنري الباحث عن فوز أول بعد تعيينه خلفا للبرتغالي ليوناردو جارديم "انه من غير السهل انتزاع نقطة خارج أرضنا (...) استحوذوا أكثر على الكرة، لكننا كنا صلبين".

ثنائية لصلاح ودي ماريا ينقذ سان جرمان من ورطة

أنقذ الأرجنتيني أنخل دي ماريا فريقه باريس سان جرمان الفرنسي من معمعة حسابات مبكرة في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، عندما سجل هدف التعادل في وقت قاتل أمام ضيفه نابولي الإيطالي (2-2) الأربعاء في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة.

وكان فريق العاصمة الفرنسية في طريقه لتلقي الهزيمة الثانية بعد الأولى أمام ليفربول الإنجليزي، قبل أن ينقذه الجناح الأرجنتيني في الرمق الأخير.

وكان ليفربول أكبر المستفيدين من التعادل بتصدره المجموعة بست نقاط، مقابل 5 لنابولي و4 لسان جرمان، بعد سحقه ضيفه النجم الأحمر الصربي 4-صفر، بينها ثنائية لنجمه المصري محمد صلاح.

في المباراة الأولى، خاض سان جرمان المباراة بعد تحقيقه عشرة انتصارات متتالية في الدوري المحلي في مسار بالغ السهولة للحفاظ على لقبه.

لكن المسابقة القارية الأولى لا تزال تؤرق فريق العاصمة الفرنسية، إذ مني بخسارة افتتاحية أمام ليفربول بصعوبة 2-3، قبل تعويضه في الثانية بفوز ساحق على النجم الأحمر الصربي 6-1.

من جهته، كان فريق جنوب إيطاليا يأمل في العودة على الأقل بنقطة من أرض الفريق السابق لمدربه الحالي كارلو أنشيلوتي الذي أشرف عليه بين 2011 و2013 قبل انتقاله الى ريال مدريد الإسباني ثم بايرن ميونيخ الألماني.

وبعد إصابة عارضة سان جرمان من قبل البلجيكي دريس مرتنز ق (23)، تقدم نابولي على ملعب "بارك دي برانس" عن طريق نجمه الدولي لورنتسو إنسينيي، صاحب هدف الفوز على ليفربول مطلع الشهر الحالي، عندما رفع الكرة فوق الحارس الفونس أريولا.

وانتظر سان جرمان حتى الشوط الثاني لادراك التعادل بعد عرضية من الظهير الايمن البلجيكي توما مونييه، عكسها البرتغالي ماريو روي عن طريق الخطأ روي في شباك حارسه الكولومبي دافيد أوسبينا.

وعجز الثلاثي كيليان مبابي، البرازيلي نيمار والأوروغوياني ادينسون كافاني عن ادراك الشباك، ليرد نابولي بمرتدة ابعدها المدافع ماركينيوس ارتدت إلى البلجيكي مرتنز ليسجل الهدف الثاني للفريق الزائرفي ق (77).

وعادل سان جرمان في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل عن ضائع بتسديدة لولبية جميلة من دي ماريا من خارج المنطقة في الزاوية اليمنى البعيدة لمرمى "بارتينوبي" ق (90+3).

رباعية لليفربول

في المباراة الثانية، فرض ليفربول وصيف النسخة الأخيرة مع نجمه المصري محمد صلاح واقعيته أمام النجم الأحمر الصربي وهزمه برباعية في ملعب "أنفيلد".

وافتتح "الحمر" التسجيل بعد مجهود من السويسري شيردان شاكيري الذي مرر الكرة الى الظهير الايسر أندرو روبرتسون فعكسها عرضية للبرازيلي روبرتو فيرمينو الذي تابعها في الشباك.

ووجه المصري صلاح ضربة قوية للمضيف، عندما منح ليفربول الهدف الثاني قبل الدخول إلى غرف الملابس بتسديدة يمينية أرضية.

وقتل صلاح المواجهة من نقطة الجزاء، بعد عرقلة على زميله السنغالي ساديو مانيه، سددها صاروخية ولم يحتفل كثيرا بعد زرعها في الشباك، قبل أن يريحه مدربه الألماني يورغن كلوب لمصلحة دانيال ستاريدج.

ورفع صلاح رصيده مع ليفربول الى 50 هدفا في 65 مباراة.

وأهدر مانيه ركلة جزاء في العارضةعوضها بعد قليل بهدف أرضي رابع.

نقطة أولى لكل من بروج وموناكو بتعادلهما 1-1

حصد كل من بروج البلجيكي وموناكو الفرنسي نقطتهما الأولى في المجموعة الأولى من دوري ابطال أوروبا، بتعادلهما الأربعاء 1-1 على ملعب "يان بريدل تاديون" في الجولة الثالثة.

وخرج موناكو من سلسلة النتائج السيئة التي أدت الى إقالة مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم، وتعيين نجمه المهاجم الفرنسي السابق تييري هنري بدلا منه.

وخاض فريق الإمارة المباراة في غياب مهاجمه الكولومبي راداميل فالكاو الذي تعرض لإصابة عضلية خلال المباراة ضد ستراسبورغ والتي خسرها موناكو 1-2 السبت.

وافتتح المهاجم موسى سيلا التسجيل للضيوف اثر تمريرة أرضية متقنة من الروسي الكسندر غولوفين الذي قاد هجمة مرتدة، وأرسلها سيلا الى يمين الحارس الكرواتي كارلو ليتيتسا لحظة خروجه لملاقاته.

وعادل المهاجم البرازيلي ويسلي بكرة رأسية رفعها لاعب الوسط الدولي البلجيكي هانز فاناكن من خارج المنطقة وحولها ويلسي الى يمين الحارس لويك بادياشيلي.

ويلتقي في وقت لاحق المتصدران بست نقاط بوروسيا دورتموند الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني على ملعب "سيغنال إيدونال بارك" في دورتموند.

وكان موناكو خسر في الجولة الأولى على ارضه أمام أتلتيكو مدريد 1-2، ثم سقط بثلاثية نظيفة خارج ملعبه في الجولة الثانية أمام مضيفه بوروسيا دورتموند. فيما خسر بروج أمام كل من ضيفه بوروسيا دورتموند صفر-1 ومضيفه أتلتيكو مدريد 1-3 في الجولتين الأولى والثانية تواليا.