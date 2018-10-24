فوز الريال وروما يشعل الصراع على الصدارة في المجموعة السابعة

المصدر: (د ب أ)

تغلب فريق ريال مدريد الإسباني على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي 2 /1 اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السابعة لدوري أبطال أوروبا.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها، فاز روما الإيطالي على ضيفه سسكا موسكو الروسي 3/ صفر.

ويتصدر روما ترتيب المجموعة السابعة برصيد ست نقاط بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني ويحل سسكا موسكو في المركز الثالث بأربع نقاط ثم فيكتوريا بلزن في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وعلى ملعب الاولمبيكو، تقدم المهاجم البوسني الدولي ادين جيكو بهدفين لروما في الدقيقتين 30 و43 وتكفل التركي الصاعد سينجيز أوندير بالهدف الثالث في الدقيقة 50.

وعلى ملعب سانتياغو برنابيو جاء الفوز ليرفع بعض الضغوط عن كاهل غولين لوبتيغي مدرب الريال والذي تعرض لحملة من الانتقادات اللاذعة بعد فشل النادي الملكي في تحقيق أي انتصار في آخر خمس مباريات.

وتقدم الفرنسي كريم بنزيمة بهدف للريال في الدقيقة 11 ثم أضاف البرازيلي مارسيلو الهدف الثاني في الدقيقة 55 وتكفل السلوفيني باتريك هروسوفسكي بالهدف الوحيد للفيكتوريا في الدقيقة 79.

وبدأ الريال المباراة بضغط هجومي مكثف أملا في تسجيل هدف مبكر يسهل مهمته نحو الفوز.

وكاد سيرخيو راموس أن يتقدم بهدف للنادي الملكي إثر ضربة حرة مباشرة نفذها الألماني توني كروس داخل منطقة الجزاء إلى راموس الذي سدد كرة قوية لكن دفاع فيكتوريا بلزن نجح في إبعاد الخطر.

وضاعت فرصة خطيرة للريال في الدقيقة الخامسة عن طريق راموس أيضا الذي سدد كرة قوية برأسه لترتطم الكرة بالأرض ثم بالقائم.

وعلى عكس سير اللعب كان فيكتوريا بلزن قريباً جداً من افتتاح التسجيل في الدقيقة العاشرة بعد انطلاقة رائعة من ميلان بيتزيللا قبل أن يتوغل داخل منطقة جزاء أصحاب الأرض ثم سدد كرة قوية ابعدها كيلور نافاس لترتد مرة إخرى إلى بيتزيلا لكنه سدد في الشباك من الخارج.

وتقدم بنزيمة بهدف للريال في الدقيقة 11 إثر عرضية متميزة من لوكاس فاسكيز قابلها المهاجم الفرنسي برأسه إلى داخل الشباك.

وهدأ إيقاع اللعب تماما حتى مضي النصف ساعة الأولى دون أي فرص حقيقية على المرميين.

وألغى الحكم هدفاً سجله الجناح الويلزي للريال جاريث بيل في الدقيقة 33 بداعي التسلل.

وكاد راديم ريزنيك أن يدرك التعادل لفيكتوريا بلزن قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة مرت أعلى مرمى نافاس.

واهدر بيتزيللا أخطر فرصة لفريق فيكتوريا بلزن في الدقيقة الأخيرة بعدما تلقى عرضية متميزة من ميلان هافل أمام المرمى مباشرة لكنه سدد بغرابة شديدة فوق الشباك.

ومرت الدقائق الأولى من الشوط الثاني وسط استحواذ كامل من الريال ولكن دون فرص حقيقية على مرمى الفريق الضيف.

وأضاف المدافع البرازيلي مارسيلو الهدف الثاني للريال في الدقيقة 55 بعدما تلقى تمريرة سحرية بالكعب من بيل ليسدد كرة عالية (لوب) بشكل رائع في الشباك.

وألغى الحكم هدفاً جديداً للريال في الدقيقة 71 بداعي تسلل كريم بنزيمة.

ورد السلوفيني باتريك هروسوفسكي بهدف لفيكتوريا في الدقيقة 79 بعدما تلقى تمريرة من ميلان بيتزيللا ليسدد كرة زاحفة رائعة من على حدود المنطقة عرفت طريقها للشباك.

ومرت الدقائق الأخيرة دون أن تشهد جديداً ليخرج الريال فائزا بهدفين لهدف.