المصدر: بوردو - أ ف ب

أعلن نادي بوردو الفرنسي لكرة القدم أن انتقال ملكيته إلى صندوق استثماري أميركي، الذي كان من المتوقع أن ينجز أمس، قد أرجئ 15 يوماً بسبب معوقات «إدارية». وكان من المقرر أن توقع مجموعة «أم 6» الإعلامية الفرنسية المالكة للنادي منذ عام 1999، عقد انتقال الملكية إلى صندوق «جنرال أميركان كابيتال بارتنرز» («جي ايه سي بي») خلال اجتماع في باريس لإتمام صفقة تقدر قيمتها بـ75 مليون يورو على الأقل (86,6 مليون دولار).إلا أن رئيس بوردو ستيفان مارتان أفاد بأن هذه الخطوة أرجئت «15 يوماً بسبب مشكلة إدارية» لم يحدد تفاصيلها.