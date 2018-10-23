فريق أسترالي يؤكد التقدم بعرض احترافي لبولت

المصدر: وكالات

أكد نادي سنترال كوست مارينرز المنافس في الدوري الأسترالي لكرة القدم أنه قدم عرضاً احترافياً للعداء والبطل الأولمبي الجاميكي يوسين بولت.

وأمضى بولت (32 عاما) فترة تجريبية مع الفريق، الذي يتخذ من جوسفورد مقراً له، منذ أغسطسالماضي أملاً في التحول إلى كرة القدم بعد مسيرة عامرة بالألقاب في ألعاب القوى.

وقال مارينرز في بيان "يمكننا التأكيد أن سنترال كوست مارينرز قدم عرضاً والمفاوضات لا تزال جارية مع يوسين بولت وممثليه بشأن مستقبله في كرة القدم".

وأضاف "يريد سنترال كوست مارينرز أن يضمن منح كل فرصة متاحة ليوسين بولت لتحقيق حلمه بأن يصبح لاعباً محترفاً في كرة القدم".

ورغم هدفين أحرزهما بولت في مباراة ودية قبل انطلاق الموسم الجديد فإنه من الإنصاف القول إن أداء بولت لم يكن مثيراً للإعجاب بينما قال المدرب مايك مولفي إنه لا يتوقع أن يلعب العداء الجاميكي بمستواه الحالي في تشكيلة ناديه.

وقال النادي الأسترالي في البيان إن بعض أمور المفاوضات تتعلق بالجوانب التجارية المتعلقة بالصفقة.