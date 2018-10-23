أوباميانغ يقود أرسنال للفوز على ليستر

المصدر: (د ب أ)

سجل المهاجم الجابوني بيير ايمريك اوباميانغ هدفين في غضون خمس دقائق فقط من مشاركته من على مقاعد البدلاء ليقود أرسنال للفوز على ضيفه ليستر سيتي 3 /1 الاثنين في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم ليستر بهدف عكسي سجله هيكتور بيليرين لاعب ارسنال بالخطأ في مرماه في الدقيقة 31.

وأدرك الألماني مسعود أوزيل التعادل لاأرسنال في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وحل أوباميانغ بدلاً من الأرميني الدولي هنريك مخيتريان في الدقيقة 61.

وفي غضون خمس دقائق من مشاركته سجل المهاجم الغابوني هدفين ليمنح أرسنال الفوز.

ورفع أرسنال رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف تشيلسي صاحب المركز الثالث وبفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي وليفربول صاحبا الصدارة.

وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر.