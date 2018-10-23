رئيس برشلونة يرفض عودة نيمار

المصدر: برشلونة - أ ف ب

أغلق رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، الباب أمام عودة محتملة للنجم السابق البرازيلي نيمار، الذي ترك النادي الكاتالوني العام الماضي إلى باريس سان جرمان الفرنسي، في صفقة جعلت منه أغلى لاعب كرة قدم في العالم. وقال بارتوميو في حديث لإذاعة «راديو كاتالونيا»، إن «عودة نيمار غير متوقعة»، مؤكداً عدم وجود تواصل مع معسكر اللاعب البرازيلي.

وقال بارتوميو «لم أتلقَ أي اتصال من محيط نيمار، ولم يحصل أي اجتماع بخصوص» احتمال عودته إلى صفوف بطل إسبانيا، مضيفاً «لا نحب اللاعبين الذين يفسخون عقودهم من بوابة تسديد البند الجزائي».

وأشارت وسائل إعلام كاتالونية في الأيام الماضية، إلى رغبة اللاعب في العودة للفريق الذي دافع عن ألوانه بين عامي 2013 و2017.