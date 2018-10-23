صراع ساخن في دوري أبطال أوروبا اليوم

المصدر: عواصـم - وكــالات

تشهد الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم اليوم، صراعاً ساخناً، ويواجه المدرب لوبيتيغي اختباراً صعباً مع استضافة فريقه ريال مدريد بطل المواسم الثلاثة الأخيرة، فيكتوريا بلزن التشيكي، ويتطلع «الملكي» بطل المسابقة القارية في المواسم الثلاثة الأخيرة، إلى خوض مباراته الـ 27 على أرضه بسجل نظيف من الخسارة في المسابقة.

ويحل يوفنتوس ضيفاً على مانشستر يونايتد، ويعود كريستيانو رونالدو نجم «اليوفي» إلى أولد ترافورد، ملعب ناديه السابق مانشستر يونايتد الذي برز في صفوفه قبل انتقاله إلى ريال في 2009، ومنه إلى يوفنتوس.

ويتطلع بايرن ميونيخ إلى تكريس عودته إلى الانتصارات عندما يحل ضيفاً على أيك أثينا، وينتقل مانشستر سيتي إلى أوكرانيا للقاء شاختار دانييتسك، ويحل سسكا موسكو ضيفاً على روما الإيطالي، ويستقبل أياكس، فريق بنفيكا، ويلتقي هوفنهايم الألماني مع ليون الفرنسي وشاختار دونيتسك ويانج بويز السويسري مع بلنسية الإسباني.