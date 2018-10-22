شاهد .. راموس يتجاوز الخطوط الحمراء مع زميله

المصدر: وكالات

انتابت قائد ريال مدريد سيرجيو راموس اليوم الإثنين، حالة من الغضب إثر تدخل من جانب لاعب الفريق سيرجيو ريغيلون خلال التدريب الذي خاضه الفريق اليوم، في مدينة فالديبيباس الرياضية، وركل الكرة مرتين باتجاه اللاعب الشاب قبل أن يتدخل لوكا مودريتش لتهدئته.

وقع ذلك في اللحظات الأخيرة من الوقت المفتوح من التدريب أمام وسائل الإعلام في آخر تدريبات الفريق "الملكي" في إطار الاستعداد لمباراته مع فيكتوريا بلزن التشيكي في دوري أبطال أوروبا، إلا أن ذلك لم يمنع راموس (32 عاماً) من فقدان السيطرة على أعصابه وتعمد الرد على تدخل ريغيلون.

وكان الجناح الشاب (21 عاماً) قد احتك بوجه المدافع المخضرم أثناء محاولته خطف الكرة من أمامه، إلا أن هذا أثار حفيظة قائد "الميرينغي".

يشار إلى أن ريال مدريد سيلاقي فيكتوريا بلزن غداً الثلاثاء، على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.