مارسيلو يبلغ ريال مدريد برغبته في الرحيل

المصدر: د ب ا

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم الاثنين أن اللاعب البرازيلي مارسيلو، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، لديه رغبة مؤكدة في الرحيل لصفوف نادي يوفنتوس الإيطالي عندما يفتح سوق الانتقالات الشتوية أبوابه في يناير المقبل.

وترددت شائعات كثيرة حول هذا الانتقال المحتمل لمارسيلو إلى نادي السيدة العجوز بعد انتقال زميله القديم في ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى صفوف بطل الدوري الإيطالي.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية إن الظهير البرازيلي نقل رغبته في الرحيل إلى إدارة النادي الملكي من خلال وكيل أعماله، الأمر الذي لم يتلقاه رئيس ريال مدريد، فلورينتينو بيريز، بصدر رحب، على حسب قول الصحيفة.

وأكدت "توتو سبورت" أن يوفنتوس بدأ يستعد من الناحية المالية لإتمام هذه الصفقة الكبيرة، ولذلك فهو يفكر في إعارة لاعبه اليكس ساندرو لأحد أندية الدوري الإنجليزي.

يشار إلى أن قيمة انتقال مارسيلو إلى يوفنتوس تقدر ما بين 50 و60 مليون يورو.