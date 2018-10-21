شغب المدربين يخطف الأضواء في «البريمرليغ»

المصدر: Ⅶ لندن - وكالات

كاد مانشستر يونايتد أن يحقق انتصاراً ثميناً على ملعب تشيلسي ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريمرليغ»، أمس، ليخفف محنته ومديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد فترة معاناة من تذبذب النتائج، لكن تشيلسي رفض الهزيمة وخطف التعادل 2 - 2 في الثواني الأخيرة، بينما حقق مانشستر سيتي فوزاً كبيراً على بيرنلي 5 - 0، وفي باقي المباريات فاز توتنهام على مضيفه ويستهام يونايتد 1 - 0 وبالنتيجة نفسها فاز برايتون على مضيفه نيوكاسل يونايتد، كما تغلب كارديف سيتي على ضيفه فولهام 4 -2 وواتفورد على مضيفه وولفرهامبتون 2 - 0 وتعادل بورنموث مع ساوثهامبتون سلبياً.

واضطر عناصر حفظ الأمن في الملعب إلى التدخل لتهدئة البرتغالي جوزيه مورينيو، والذي ثار في وجه احتفالات أفراد الجهاز الفني لفريق المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري على مقربة من مقاعد بدلاء الفريق الضيف.

وقال مورينيو عن الواقعة مع إياني، «لست منزعجاً. المساعد جاء لي في مكتب ساري وقدم اعتذاره. وقلت له لو كنت تشعر حقيقة بهذا الأمر وتريد الاعتذار فأنا أتقبله. فلتنس الأمر لأنني ارتكبت العديد من الأخطاء في مسيرتي‬».

واعترف ساري بأنه لم يكن «سعيداً» بما فعله مساعده، وشعر أن الأمر انتهى بعدما اعتذر إياني لمورينيو. وأضاف، «تحدثت إلى جوزيه بعد المباراة. على الفور فهمت المشكلة. ثم تحدثت مع المساعد وأحضرته إلى مورينيو للاعتذار. أعتقد أن الأمر انتهى». وأجاب عند سؤاله هل سيعاقب إياني «لا أعلم في الوقت الحالي. أريد التحدث إليه مرة أخرى. تعاملت مع الأمر على الفور».

افتتح أنتونيو روديغر التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 21، ثم قلب مانشستر يونايتد موازين المباراة لصالحه بهدفين سجلهما أنتوني مارتيال في الدقيقتين 55 و73، قبل أن ينجو تشيلسي من الهزيمة بهدف التعادل 2 - 2 إذ سجله روس باركلي في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني كما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع، حيث إنه التعادل الثاني له في الموسم مقابل أربعة انتصارات وثلاث هزائم.

اكتساح

واكتسح مانشستر سيتي ضيفه بيرنلي 5 - 0، وحافظ مانشستر سيتي على الصدارة برصيد 23 نقطة في الصدارة، وافتتح الأرجنتيني سيرخيو اغويرو التسجيل لسيتي في الدقيقة 16 ثم أضاف البرتغالي برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 54، وتبعه البرازيلي فيرناندينيو بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 56 قبل أن يسجل الجزائري رياض محرز الهدف الرابع في الدقيقة 83، وتكفل الألماني ليروي ساني بالهدف الخامس في الدقيقة الأخيرة.

فوز صعب

وعلى استاد لندن الأولمبي سجل الأرجنتيني ايريك لاميلا هدف الفوز لتوتنهام في شباك ويستهام في الدقيقة 44. الفوز رفع رصيد توتنهام إلى 21 نقطة ، وتوقف رصيد ويستهام عند سبع نقاط في المركز الخامس عشر.

رباعية

وعلى استاد كارديف سيتي جاءت الأهداف الأربعة لأصحاب الأرض بتوقيع جوش مورفي وبوبي ريد وكالوم باترسون وكاديم هاريس في الدقائق 15 و20 و65 و87. وتكفل أندريه شورله وريان سيسيغنون بتسجيل هدفي فولهام في الدقيقتين 11 و34.

ورفع كارديف رصيده إلى خمس نقاط في المركز السابع عشر ليبتعد عن المراكز الثلاثة الأخيرة بعد أن حقق فوزه الأول هذا الموسم. وتوقف رصيد فولهام عند خمس نقاط أيضاً لكن في المركز الثامن عشر.

ثنائية

وعلى استاد مولينيو تغلب واتفورد على مضيفه وولفرهامبتون بهدفين نظيفين حملا توقيع ايتيان كابوي وروبرتو بيرييرا في الدقيقتين 20 و21. ورفع واتفورد رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد وولفرهامبتون عند 15 نقطة في المركز الثامن. وعلى استاد سانت جيمس بارك عمّق برايتون جراح مضيفه نيوكاسل يونايتد، وتغلب عليه بهدف سجله بيرم كيال في الدقيقة 29.

ورفع برايتون رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر، وظل نيوكاسل في المركز الأخير بنقطتين.