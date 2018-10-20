بالفيديو.. ميسي يتسلم جائزة ويصاب

المصدر: وكالات

تسلم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة جائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني لشهر سبتمبر.

وحصل ميسي على الجائزة قبل انطلاق مباراة فريقه أمام أشبيلية في الجولة التاسعة من الدوري علي ملعب كامب نو.

واحتفل الموقع الرسمي لبرشلونة بحصول ميسي على جائزة لاعب الشهر في الليجا بعدما أحرز ثلاثة أهداف في المباريات الخمس الأخيرة للفريق وصنع أربعة أهداف.

وخاض برشلونة خمس مباريات خلال شهر سبتمبر وفاز في مباراتين أمام هويسكا وريال سوسيداد وتعادل في مباراتين أمام أتليتك بلباو و جيرونا، بينما خسر مرة وحيدة أمام ليجانيس.

وفي الدقيقة 18 من مباراة فريقه برشلونة أمام ضيفه إشبيلية تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لإصابة قوية.

وسقط ليو ميسي على يده أثناء التحامه مع لاعبين من الفريق الخصم، وغادر على إثرها لتلقي الإسعافات الأولية.