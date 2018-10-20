سيتي يكتسح بيرنلي بخماسية ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

استعاد فريق مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه الكاسح على ضيفه بيرنلي 5 /صفر اليوم السبت في المرحلة التاسعة للمسابقة.

واقتنص تشيلسي تعادلا مثيرا من ضيفه مانشستر يونايتد 2 /2 .

وفي باقي المباريات فاز توتنهام على مضيفه ويستهام يونايتد 1 /صفر وبنفس النتيجة فاز برايتون على مضيفه نيوكاسل يونايتد كما تغلب كارديف سيتي على ضيفه فولهام 4 /2 وواتفورد على مضيفه وولفرهامبتون 2 /صفر وتعادل بورنموث مع ساوثهامبتون سلبيا.

وعلى استاد الاتحاد صعد مانشستر سيتي إلى الصدارة برصيد 23 نقطة بفارق نقطتين عن تشيلسي الوصيف وتوتنهام صاحب المركز الثالث وثلاث نقاط عن ليفربول صاحب المركز الرابع والذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع مضيفه هيديرسفيلد.

وافتتح الأرجنتيني سيرخيو اجويرو التسجيل لسيتي في الدقيقة 16 ثم أضاف البرتغالي برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 54 وتبعه البرازيلي فيرناندينيو لويس روزا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 56 قبل أن يسجل الجزائري رياض محرز الهدف الرابع في الدقيقة 83 وتكفل الألماني ليروي ساني بالهدف الخامس في الدقيقة الأخيرة.